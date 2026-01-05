Luigi Mangione, ‘El Mayo’, ‘Diddy’ Combs, Caro Quintero, Naasón Joaquín son compañeros de Maduro

El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), la prisión federal donde está preso Nicolás Maduro, ha albergado a reclusos tan notorios como los narcotraficantes Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, el rapero Sean ‘’Diddy’’ Combs y el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Situada en el distrito de Brooklyn, Nueva York, se la ha llegado a llamar un “infierno en la Tierra”. Es una de las cárceles de peor reputación de la ciudad junto con la de “Rikers” y fue objeto de denuncias por la falta de personal, la delincuencia dentro de sus instalaciones y las duras condiciones de vida en las celdas.

En la única prisión federal de Nueva York, sus alrededor de mil 200 reclusos esperan ser juzgados en tribunales federales, desde que cerró el Centro Correccional Metropolitano en el sur de Manhattan.

DENUNCIAS DE LOS VECINOS DE MADURO EN EL “INFIERNO EN LA TIERRA”

Una antigua presa, la británica Ghislaine Maxwell, socia y cómplice del depredador sexual, ya fallecido, Jeffrey Epstein, denunció condiciones “inhumanas, crueles y degradantes” en el MDC y comparó su celda con la del psicópata Hannibal Lecter en “El silencio de los corderos”.

Otro recluso, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, denunció en una carta hecha pública por su abogado que había presenciado homicidios y apuñalamientos.

A la larga lista de personajes ‘’celebridades” se unió en 2024, Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, quien coincidió con el controvertido rapero Sean “Diddy” Combs.

El que fue asesor del presidente Donald Trump, Michael Cohen, también estuvo interno en las instalaciones en 2020, acusado de evasión fiscal, entre otros cargos, y recordaba su estancia en la prisión con motivo del paso de “Diddy” por la misma.

“(Combs) se despierta en una cama de acero con un colchón de una pulgada y media, sin almohada, en una celda de ocho por 10 pies que puedo asegurarles que es repugnante”, aseguró el exasesor de Trump, quien añadía que en la primera etapa de reclusión no se tiene acceso a libros.

LOS COMPAÑEROS

Actualmente, el presunto líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, es otro de los presos que está detenido en la instalación a la espera de un juicio por cargos de asesinato y tráfico de drogas. Al igual que el narcotraficante del Cártel de Sinaloa, también se encuentra recluido el fundador del Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero formó parte de la entrega de criminales sentenciados en México a Estrados Unidos durante el año pasado, como parte de una colaboración en materia de seguridad. Por décadas ha sido señalado por el asesinato del exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique Kiki Camarena, en 1985.

Estados Unidos había identificado al ‘Narco de Narcos’ como uno de los fugitivos más buscados por la DEA, quien era requerido por la Corte de Nueva York.

Servando Gómez Martínez, ‘La Tuta’, fundador y líder de Los Caballeros Templarios, además de operador de La Familia Michoacana en su momento, también formó parte de los 55 capos entregados a Estados Unidos. Era acusado por el gobierno de EU de haber violado la sección 960(a) del Título 21, que agrupa en un solo artículo los delitos de narcotráfico y terrorismo.

Naasón Joaquín García, líder de la organización religiosa La Luz del Mundo, la cual se vio envuelta en un escándalo sexual que remonta a generaciones pasadas, se encuentra recluido en la MDC por los casos de abuso sexual y sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión.

La Fiscalía de Estados Unidos lo volvió a acusar por presuntamente pertenecer a una red criminal transnacional que incluye a cinco presuntos cómplices, entre ellos su madre, Eva García de Joaquín, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín.

Otras personalidades son Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, hermano de Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’ y Omar Treviño Morales, ‘EL Z42’, de Los Zetas

PROTESTAS DEL 2019

En 2019, la situación en la prisión federal generó protestas después de siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción.

Según reportes en redes sociales, muchos reclusos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar 15 grados centígrados bajo cero. Además, abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos.

El incidente de 2019 motivó una investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para evaluar si la Oficina de Prisiones tenía “planes de contingencia adecuados” a fin de abordar las condiciones de vida de los reclusos.

Por su parte, los prisioneros interpusieron una demanda colectiva, que resultó en la indemnización de mil 600 reclusos con unos 10 millones de dólares por soportar frío y condiciones inhumanas por el corte de energía.