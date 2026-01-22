Aprovechan mercados el TACO (Trump siempre se acobarda) con aranceles de la OTAN

Luego de que el fin de semana el Presidente Donald Trump anunció que la UE implementaría aranceles del 10% a países europeos (que afirmaba que estaban obstaculizando la compra de Groenlandia por parte de la Unión Americana) y que estos subirían al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo, ayer anunció su cancelación.

Algunos analistas señalaron que esto fue una extensión de sus reacciones TACO siglas en inglés de “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se acobarda), algo que inversionistas de Wall Street ya han descontado en sus operaciones.

Trump señaló ayer que su decisión la tomó tras haber alcanzado el “marco de un acuerdo futuro” con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años (referente del costo del financiamiento a nivel global), que siguió subiendo ayer temprano por la mañana de 4.2950% a 4.3010%, bajó a 4.2530% al cierre, en una señal de que se relajaron las tensiones entre UE y la Unión Europea.

Y las bolsas, que el martes habían registrado fuertes pérdidas (el Nasdaq un 2,39%, el S&P 500 un 2,06% y el Dow Jones un 1,76%), rebotaron 1,18%, 1,16% y 1,21%, respectivamente.

En un análisis, la agencia Bloomberg señaló que, durante unos nueve meses, la operación TACO ha demostrado ser una estrategia ganadora en Wall Street.