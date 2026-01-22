Aprovechan mercados el TACO (Trump siempre se acobarda) con aranceles de la OTAN
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Para los inversionistas TACO significa no entrar en pánico cuando Trump anuncia políticas agresivas, ya que no hay colapsos de mercados violentos como para asustar
Luego de que el fin de semana el Presidente Donald Trump anunció que la UE implementaría aranceles del 10% a países europeos (que afirmaba que estaban obstaculizando la compra de Groenlandia por parte de la Unión Americana) y que estos subirían al 25% el 1 de junio si no se llegaba a un acuerdo, ayer anunció su cancelación.
TE PUEDE INTERESAR: Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa
Algunos analistas señalaron que esto fue una extensión de sus reacciones TACO siglas en inglés de “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se acobarda), algo que inversionistas de Wall Street ya han descontado en sus operaciones.
Trump señaló ayer que su decisión la tomó tras haber alcanzado el “marco de un acuerdo futuro” con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.
El rendimiento del Bono del Tesoro a 10 años (referente del costo del financiamiento a nivel global), que siguió subiendo ayer temprano por la mañana de 4.2950% a 4.3010%, bajó a 4.2530% al cierre, en una señal de que se relajaron las tensiones entre UE y la Unión Europea.
Y las bolsas, que el martes habían registrado fuertes pérdidas (el Nasdaq un 2,39%, el S&P 500 un 2,06% y el Dow Jones un 1,76%), rebotaron 1,18%, 1,16% y 1,21%, respectivamente.
En un análisis, la agencia Bloomberg señaló que, durante unos nueve meses, la operación TACO ha demostrado ser una estrategia ganadora en Wall Street.
Surgió tras la implementación y posterior reducción de aranceles globales de Trump en abril del año pasado. Rápidamente, se convirtió en un lema de los inversionistas, quienes ignoraban las amenazas más extremas de la Casa Blanca y seguían comprando activos de riesgo.
Sin embargo, esta operación tiene un problema, anota Bloomberg: si TACO significa que los inversionistas no tienen por qué entrar en pánico cuando Trump anuncia una política agresiva tras otra, entonces no hay colapsos del mercado lo suficientemente violentos como para asustarlo y obligarlo a dar marcha atrás, como lo hizo con los aranceles el año pasado y ayer con Europa.
El martes, los mercados se desplomaron, pero la ola de ventas de acciones dio paso rápidamente a un tibio repunte el miércoles por la mañana y más marcado al cierre de operaciones.
TE PUEDE INTERESAR: Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia
“¿Se trata de TACO otra vez? ¡Claro que sí!”, dijo a Bloomberg Marko Papic, estratega jefe de BCA Research.
Según Papic, la creciente tensión con Europa podría tener múltiples propósitos, uno de los cuales es desviar la atención de los asuntos de Trump de política interna en la UE, incluyendo un fallo pendiente de la Corte Suprema sobre su autoridad para imponer aranceles.
Pero la ola de ventas del martes ofreció la señal más clara hasta la fecha de que la inocuidad de TACO podría estar terminando.
El martes, el S&P 500 borró sus ganancias del 2026; el VIX, un indicador de las fluctuaciones esperadas del mercado bursátil, alcanzó su nivel más alto desde noviembre, y el oro escaló a un nuevo máximo histórico.