Aprovechando su experiencia con drones Ucrania ayuda a países árabes contra los ataques de Irán

KIEV- Ucrania está ayudando a cinco países de Oriente Medio y la región del Golfo a contrarrestar ataques en su territorio con drones iraníes, mientras que Estados Unidos y países europeos están entre otros que han solicitado apoyo, afirmó el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Ucrania también está analizando si puede desempeñar un papel en la restauración de la seguridad en el estrecho de Ormuz en medio de la guerra con Irán, dijo.

Ucrania se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de interceptores de drones, probados en combate, baratos y eficaces, que han desempeñado un papel clave en su defensa contra la invasión rusa. “Nuestros equipos ya están trabajando con cinco países en contrarrestar los drones ‘Shahed’ (de Irán), hemos proporcionado evaluaciones de expertos y estamos ayudando a construir un sistema de defensa”, indicó Zelenskyy en X. Zelenskyy ha dicho anteriormente que esperaba aportar experiencia a países árabes del Golfo Pérsico que han sido blanco de los Shahed iraníes, versiones de los cuales son ampliamente utilizados por las fuerzas invasoras de Moscú, a cambio de misiles avanzados de defensa aérea que Ucrania necesita para contrarrestar los devastadores ataques aéreos rusos. Kiev teme recibir menos de los misiles a medida que la guerra con Irán agota las reservas.

La experiencia ucraniana ayuda a proteger infraestructura civil y crítica Rustem Umerov, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien encabezó una delegación a Oriente Medio y el Golfo esta semana, expresó que Ucrania ha desplegado unidades de interceptores allí para ayudar a proteger infraestructura civil y crítica y está trabajando para ampliar esa protección. Dijo en la aplicación de mensajería Telegram que especialistas militares ucranianos están operando en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Jordania. Ucrania está evaluando pasos adicionales para la cooperación de seguridad a largo plazo con cada uno de esos países, señaló Umerov. Estados Unidos ha pedido apoyo de expertos para su personal militar en dos áreas de la región, apuntó Zelenskyy, y añadió que Kiev también está revisando solicitudes de socios europeos cuyas fuerzas están basadas en la región. La relación entre Washington y Kiev sobre la cooperación en drones no ha estado clara. Zelenskyy dijo la semana pasada que Ucrania estaba esperando la aprobación de la Casa Blanca para un acuerdo sobre producción de drones. Pero un día después Trump rechazó la oferta de asistencia de Ucrania, diciendo en el “Brian Kilmeade Show” de Fox News Radio: “No, no necesitamos su ayuda en defensa contra drones”. Ucrania busca reanudar conversaciones con Estados Unidos y Rusia El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó que envió una delegación oficial a Estados Unidos con el objetivo de reactivar las negociaciones suspendidas para poner fin a la invasión rusa de su país.

Las conversaciones trilaterales, que aún no han producido ningún avance, han estado paralizadas mientras la guerra con Irán ha dominado la atención internacional. La Casa Blanca no confirmó ninguna reunión . Un alto funcionario del Kremlin indicó el viernes que probablemente se realizarán pronto nuevas conversaciones entre Moscú y Kiev mediadas por Estados Unidos. “La pausa es temporal, esperamos que sea temporal con respecto a la continuación del formato trilateral”, expresó. Funcionarios de Europa occidental han acusado repetidamente durante el último año al presidente ruso Vladímir Putin de dilatar las negociaciones mientras intenta aprovechar la iniciativa en el campo de batalla de su ejército y capturar más territorio ucraniano. Las fuerzas rusas controlan casi el 20% de Ucrania. El conflicto en Oriente Medio impacta la guerra entre Rusia y Ucrania El más reciente conflicto en Oriente Medio ha desviado la atención internacional de la difícil situación de Ucrania. Al mismo tiempo, Rusia está obteniendo una ganancia financiera inesperada gracias a una exención temporal de Estados Unidos a las sanciones petroleras, mientras Ucrania sufre una desesperada falta de efectivo y aún espera un préstamo de 90 mil millones de euros (103 mil millones de dólares) prometido por la Unión Europea. Se espera ampliamente que Putin lance nuevas ofensivas a medida que mejore el clima en Ucrania, lo que aumentaría aún más la presión sobre Kiev.

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