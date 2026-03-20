Tras su negativa de colaborar para abrir el estrecho de Ormuz Trump llama “cobardes” a los países de la OTAN

El mandatario estadounidense consideró que los países de la Alianza Atlántica “no quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido GANADA militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar”, prosigue su mensaje.

WASHINGTON- A través de su Truth Social, el mandatario estadounidense criticó duramente a los países miembros de la OTAN ”no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo. ¡COBARDES, y nosotros lo RECORDAREMOS!”.

”¡Sin Estados Unidos, la OTAN es un TIGRE DE PAPEL!”, acentuó el presidente de Estados Unidos.

Esta semana, el mandatario republicano reprochó a la OTAN y a Australia, Japón o Corea del Sur después de que estos se negaran a a aceptar su petición de conformar una coalición militar con el objetivo de asegurar el estrecho de Ormuz, una vía navegación por donde pasa el 20 % el comercio marítimo de hidrocarburos, Tanto la Organización del Tratado del Atlántico Norte como los otros países le respondieron a Trump que esta no es una guerra.

El presidente estadounidense aseveró que las naciones de la OTAN le informaron que “no desean involucrarse” en la guerra impulsada por Estados Unido e Israel, “a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares”, añade Trump

Durante un un encuentro que sostuvo con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, Trump aseguró que la Organización del Tratado del Atlántico Norte está cometiendo “un error muy tonto” al no acudir a su llamado, por lo que cuestionó la lealtad del bloque hacia Washington.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.