Aproximadamente 70 estadounidenses siguen desaparecidos semanas después de las devastadoras inundaciones en Nepal

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    Aproximadamente 70 estadounidenses siguen desaparecidos semanas después de las devastadoras inundaciones en Nepal
    Las autoridades no han confirmado ninguna muerte de estadounidenses. AP

Las autoridades también instaron a los estadounidenses a no viajar a la zona del desastre, advirtiendo que la región sigue en riesgo de sufrir nuevas inundaciones repentinas y deslizamientos

El Departamento de Estado informó que tiene conocimiento de aproximadamente 70 estadounidenses que permanecen desaparecidos en la región fronteriza entre Nepal y China tras las catastróficas inundaciones del mes pasado, mientras que 18 estadounidenses ya han logrado ponerse a salvo.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a todos los afectados por las inundaciones en Nepal y a sus familias, y reafirmamos nuestra duradera amistad con el pueblo nepalí”, declaró un funcionario del Departamento de Estado a Fox News.

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“El Departamento de Estado se mantiene en estrecho contacto con las familias de los estadounidenses que siguen desaparecidos y se compromete a proporcionar actualizaciones periódicas a medida que se disponga de más información.”

Las autoridades también instaron a los estadounidenses a no viajar a la zona del desastre, advirtiendo que la región sigue en riesgo de sufrir nuevas inundaciones repentinas y deslizamientos.

La última actualización redujo el número de estadounidenses desaparecidos de 75 a 70, mientras que el número de personas confirmadas a salvo aumentó de 16 a 18.

$!Según las autoridades, el desastre ha causado la muerte de al menos mil 399 personas en Nepal y la región china del Tibet, y más de 5 mil 400 siguen desaparecidas.
Según las autoridades, el desastre ha causado la muerte de al menos mil 399 personas en Nepal y la región china del Tibet, y más de 5 mil 400 siguen desaparecidas. AP

Las autoridades no han confirmado ninguna muerte de estadounidenses. Mientras continúan las labores de búsqueda, las autoridades nepalíes informaron que los rescatistas se están concentrando en tres túneles de un proyecto hidroeléctrico donde creen que decenas de trabajadores aún podrían estar atrapados bajo los escombros dejados por el colapso del glaciar del 26 de agosto, que provocó inundaciones devastadoras a lo largo de la frontera entre Nepal y China.

“Nuestra operación de búsqueda se centra en encontrar supervivientes, incluso en túneles. Nuestro principal objetivo es el proyecto hidroeléctrico de Chilime, donde creemos que hay personas atrapadas, porque allí había un comedor, alojamiento y provisiones de comida”, declaró a Reuters Dharma Raj Upreti, jefe de la autoridad de gestión de desastres de Nepal.

Según las autoridades, el desastre ha causado la muerte de al menos mil 399 personas en Nepal y la región china del Tibet, y más de 5 mil 400 siguen desaparecidas.

Ambos gobiernos han culpado al cambio climático del colapso del glaciar que desencadenó las inundaciones.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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