Katy Perry habla de su separación de Orlando Bloom y revela: ‘Conocí al amor de mi vida’

Cada nuevo rumor de Katy Perry lleva a una lluvia de insultos, burlas y acusaciones sin fundamento en su contra, pero esta vez ella misma es quien dio detalles de la etapa que actualmente vive luego de una “tormenta” que actualmente la tiene feliz con el estreno de su documental en cines a nivel internacional y junto al que considera “el amor de su vida”: Justin Trudeau. La relación con Orlando Bloom, padre de su hija Daisy, comenzó en 2016, luego de que se conocieran, y en 2019 se comprometieron, gritando su amor a todo mundo. En agosto de 2020 nació la pequeña, única hija de la cantante de ‘Dark Horse’, pero la segunda del actor británico. “Fue probablemente el momento más difícil. Mis amigos estaban todos pasando el rato en casa. Yo lloraba y me sentía muy lejos. Pero entonces mis ángeles se pusieron a trabajar. De verdad aparecieron”, dijo Perry a la revista People.

¿CÓMO SE CONOCIERON KATY PERRY Y JUSTIN TRUDEAU? En junio de 2025, ya con la gira Lifetimes en marcha, representantes de ambos confirmaron que habían “estado cambiando su relación durante varios meses para enfocarse en la coparentalidad”. La noticia se hizo pública cuando Perry estaba en Australia. No presenta esos nueve años como un error. “No me habría quedado en algo durante nueve años si no hubiera habido cosas realmente importantes que aprender. Cada relación es una maestra, ¿no?”, señaló. “Tuve que soltarlo para poder seguir adelante”.

Agregó que siempre había querido “este amor épico y legendario” y que se lo comentó a su terapeuta: “Todo en mi vida es épico, pero esto era como la pieza que faltaba del rompecabezas; entonces apareció”. Para fortuna de Perry, eso que tanto deseaba llegó justo sobre los escenarios, en donde reconectó con lo real: el cariño de sus fans, la experiencia de trabajar en vivo en shows y el amor.

Se sabe las letras, es de apoyo y está maravillado; es súper sanador. Es realmente de corazón y creo que nos alineamos en eso. Estoy muy agradecida”.

“Aprendí a volver a mi propósito. Y me llevé el mejor regalo de esta gira: conocí al amor de mi vida. Conocí a Justin en la gira y entonces las cosas cambiaron”, explicó al medio estadounidense. Sobre el político canadiense dijo: “Se sabe las letras, es de apoyo y está maravillado; es súper sanador. Es realmente de corazón y creo que nos alineamos en eso. Estoy muy agradecida”, dijo.

Perry hizo oficial su relación luego de que paparazzis la captaron en Canadá y en una escapada romántica en California, y en su cumpleaños, en octubre de 2025, Perry se dejó ver de la mano de su nuevo galán en París, confirmando lo que ya se rumoreaba en la prensa internacional.

La última vez que Perry estuvo en México fue en el concierto gratuito que dio en la FENAPO, en donde reunió a más de 310 mil fanáticos para disfrutar del show que formó parte de los espectáculos de festivales y tras el éxito internacional de ‘The Lifetimes Tour’. (Con información de Agencia México)