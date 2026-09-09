SEP atribuye a celulares la caída global en prueba PISA 2025

El resultado que más llamó la atención fue el de matemáticas. El país obtuvo 388 puntos , siete menos que en 2022, y casi siete de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años no alcanzaron el nivel mínimo de desempeño establecido por la evaluación internacional.

México retrocedió en la prueba PISA 2025 y se colocó en el lugar 64 de 91 países evaluados, con resultados por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en matemáticas, lectura y ciencias .

Ante los resultados, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, sostuvo que México no presentó una caída tan pronunciada como la observada en otros países, pero relacionó el descenso global en lectura y matemáticas con el uso intensivo de dispositivos electrónicos.

“Al surgimiento de los dispositivos móviles y cómo este uso intensivo, excesivo de las tecnologías en las escuelas está deteriorando la capacidad lectora de los jóvenes en todo el mundo”, declaró Delgado en entrevista con Radio Fórmula.

El secretario citó datos de la OCDE según los cuales el promedio internacional cayó 27 puntos en lectura y 22 en matemáticas, un descenso que equivaldría a la pérdida de un año de aprendizaje. El tema se relaciona con el debate sobre la regulación del uso de pantallas en las escuelas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

SEP DEFIENDE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA

Delgado también cuestionó que los resultados de PISA puedan utilizarse como una evaluación integral del sistema educativo mexicano. Reconoció que la muestra fue “estadísticamente representativa”, aunque estuvo integrada por poco más de 7 mil estudiantes, frente a un sistema con más de 20 millones de alumnos.

“No podemos pedirle que sea una evaluación integral del sistema educativo, simplemente arroja algunos indicadores”, afirmó el funcionario.

El secretario señaló que la SEP aplicó de manera paralela una evaluación formativa bajo el esquema de la Nueva Escuela Mexicana, que incluyó siete millones de ejercicios integradores de aprendizaje durante el año pasado.

Delgado también destacó que, según datos atribuidos a Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, PISA 2025 tuvo una representatividad del 67% de los jóvenes de 15 años en México, frente al 40% registrado en 2020.

La presidenta Sheinbaum mostró durante su conferencia matutina un fragmento de una intervención de Schleicher, en la que, de acuerdo con la mandataria, hubo un reconocimiento a la resiliencia de México en ciencias y lectura. Sin embargo, el directivo también señaló que “los resultados de aprendizaje todavía deben elevarse” y que “persisten grandes desigualdades”.

MÉXICO REGRESA A NIVELES DE HACE MÁS DE 20 AÑOS

El comparativo histórico de PISA muestra que el desempeño mexicano en matemáticas se encuentra lejos de su mejor registro. En 2009, México alcanzó 419 puntos; en 2025 obtuvo 388, una cifra similar a los 385 puntos registrados en 2003.

La tendencia también es negativa en lectura. El máximo histórico fue de 425 puntos en 2009, mientras que en la edición de 2025 el país consiguió 408. En ciencias, el mejor resultado fue de 419 puntos en 2018 y el más reciente se ubicó por debajo de esa marca.

El desempeño en los niveles superiores de matemáticas también refleja una brecha considerable. Prácticamente ningún estudiante mexicano alcanzó los niveles 5 y 6, correspondientes a capacidades como modelar situaciones complejas.

En contraste, los datos citados muestran que alrededor del 96% de los estudiantes de China alcanzó un buen nivel de conocimiento en matemáticas, frente a cerca del 30% de México.

Delgado atribuyó parte de los resultados a los cambios introducidos por la Nueva Escuela Mexicana y destacó la relación de los estudiantes con sus maestros. “Ya no tenemos al maestro dictador que hace ejercicios de memorización para los alumnos, sino que ahora el proceso de aprendizaje es a través de proyectos”, sostuvo.

La Nueva Escuela Mexicana fue establecida mediante una reforma constitucional en 2019 y comenzó a aplicarse oficialmente en todas las escuelas durante el ciclo escolar 2023-2024. PISA 2025 representó la primera edición en la que el desempeño de los estudiantes mexicanos fue evaluado bajo este modelo de manera completa.