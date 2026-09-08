Tijuana: El perrito ‘Chocolate’ detecta 80 kilos de cocaína ocultos en un camión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Tijuana: El perrito ‘Chocolate’ detecta 80 kilos de cocaína ocultos en un camión
    Elemento canino de nombre “Chocolate” que participó en la detección del narcótico en la aduana de Tijuana Aduanas de México
    Tijuana: El perrito ‘Chocolate’ detecta 80 kilos de cocaína ocultos en un camión
    Paquetes asegurados de cocaína ocultos en un camión en la aduana de Tijuana, Baja California Aduanas de México

Gracias a un elemento canino de nombre ‘Chocolate’, aduanas y Guardia Nacional aseguraron casi 80 kg de cocaína ocultos en un camión en Tijuana, Baja California

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisaron 75.9 kilogramos de cocaína en la Aduana de Tijuana, Baja California. La droga estaba oculta dentro de un camión de carga de alimentos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frena-anam-huachicol-fiscal-por-4600-mdp-al-detectar-irregularidades-en-50-aduanas-del-pais-BC23219293

Fue a través de la red social X que Aduanas de México informó el hallazgo ocurrió en el área de exportación del cruce fronterizo durante recorridos de inspección. En la revisión del vehículo, que llevaba un cargamento de tunas, un elemento canino de nombre “Chocolate”, alertó a las autoridades sobre anomalías en la estructura del transporte.

Luego de una revisión detallada, los agentes fronterizos descubrieron un doble fondo debajo del piso del camión. En ese compartimento secreto hallaron 76 paquetes envueltos con el cargamento de la droga.

Tanto los 75.9 kilos de cocaína como el camión quedaron a disposición del Ministerio Público para comenzar las investigaciones y deslindar responsabilidades. Las autoridades destacaron que el operativo es parte de las acciones para reforzar la seguridad aduanera y frenar el tráfico de drogas en el comercio exterior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-catean-vivienda-en-la-guayulera-presuntamente-vendian-droga-por-redes-sociales-JC23304418
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Narcotráfico
Seguridad

Localizaciones


Tijuana

Organizaciones


Guardia Nacional

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
true

La 4T anda rasguñando dinero

La próxima semana se conmemorará en todo México el aniversario del inicio de Independencia, por lo que es considerado un día de descanso obligatorio para trabajadores y estudiantes.

¿Hay puente el 15 y 16 de septiembre por la Independencia de México? Esto dice la SEP
Evento. La cantante de origen chileno prepara una nueva visita a México con una gira que llegará a distintas ciudades del país.

Mon Laferte llega a Saltillo en noviembre de 2026; esto es lo que debes saber
true

Las pistas del narco en ‘El Clan’

Arsenal, Barcelona y PSG comienzan su camino europeo ante Napoli, Feyenoord y Slovan Bratislava, respectivamente.

Arsenal, Barça y PSG debutan en Champions: rivales y horarios en México
true

Viene oleada de alcaldes reelectos en Coahuila
true

¿La vestimenta define su valor futbolístico y económico?
Zedillo y su deuda neoliberal

Zedillo y su deuda neoliberal