Tijuana: El perrito ‘Chocolate’ detecta 80 kilos de cocaína ocultos en un camión

Elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) decomisaron 75.9 kilogramos de cocaína en la Aduana de Tijuana , Baja California. La droga estaba oculta dentro de un camión de carga de alimentos.

Fue a través de la red social X que Aduanas de México informó el hallazgo ocurrió en el área de exportación del cruce fronterizo durante recorridos de inspección. En la revisión del vehículo, que llevaba un cargamento de tunas, un elemento canino de nombre “Chocolate”, alertó a las autoridades sobre anomalías en la estructura del transporte.

Luego de una revisión detallada, los agentes fronterizos descubrieron un doble fondo debajo del piso del camión. En ese compartimento secreto hallaron 76 paquetes envueltos con el cargamento de la droga.

Tanto los 75.9 kilos de cocaína como el camión quedaron a disposición del Ministerio Público para comenzar las investigaciones y deslindar responsabilidades. Las autoridades destacaron que el operativo es parte de las acciones para reforzar la seguridad aduanera y frenar el tráfico de drogas en el comercio exterior.