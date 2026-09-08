¡Súbete al trend viral ochentero! Paso a paso para crear tu foto de un look de los 80 con IA

Usuarios y creadores de contenido, hasta políticos, están utilizando las plataformas avanzadas para convertir fotografías recientes en retratos vintage caracterizados por chamarras de mezclilla, sacos con hombreras, peinados abultados con mucho fijador y secadoras, tonos neón que nos recuerdan a Cyndi Lauper cantando ‘Girls Just Want to Have Fun’.

Impulsada por herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Claude, las cuales permiten recrear la vestimenta, peinados y la ambientación de aquella época a la que hoy en día muchas personas aún extrañan.

La nostalgia del pasado, así como por los peinados esponjados, colores fluorescentes, chaquetas con hombreras y su maquillaje con exceso de sombras de la década de 1980 se consolida en un trend viral con ayuda de la Inteligencia Artificial ( IA ).

PASO A PASO PARA PEDIR TU FOTO COMO EN LOS 80’s

Para conseguir un resultado preciso, sin alterar las facciones del rostro, ni obtener resultados dignos de la IA, se aconseja estructurar un comando o prompt, en el que se delimite los cambios de vestuario y mantenga la identidad del usuario.

Sigue estos pasos para obtener un resultado favorable con tu fotografía:

1.- Selección de la fotografía de origen (tu foto): Se recomienda que la imagen debe mostrar el rostro de frente o en tres cuartos con buena iluminación, libre de lentes oscuros o accesorios que obstruyan la visibilidad; si quieres que la IA modifique principalmente el vestuario, opta por una de cuerpo completo.

2.- Carga del archivo en la herramienta en la IA de tu preferencia: Se adjunta la imagen elegida en la interfaz de Gemini, ChatGPT o Claude dentro de una sesión oficial para garantizar la protección de los datos personales. Aunque si deseas un resultado parecido al del trend, tendrás que utilizar la herramienta de Open IA.

4.- Redacción el prompt: Usuarios han compartido una serie de instrucciones utilizadas en la IA generativa para la creación de fotos, algunos son:

“Transforma esta fotografía en un retrato de estudio de 1985. Mantén exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el vestuario por ropa ochentera, añade peinado con volumen y agrega textura de foto analógica”.

“Genera una imagen de cómo me vería en los 80, no cambies mis facciones, solo vestuario y ambiente”, para una versión más simple.

O si deseas un prompt con más especificaciones, te puede servir:

“Crea una recreación fotográfica realista inspirada en la estética de los años 80: peinado voluminoso y característico de la época, maquillaje ochentero elegante, vestimenta típica de los años 80 y accesorios acordes con la época. Adapta únicamente su estilo y el contexto de la escena a los años 80, incluyendo peinado, ropa, maquillaje, accesorios, objetos, tecnología, decoración y elementos del entorno que correspondan a la época. Cambia la situación y reconstruye los elementos necesarios para que parezca una escena auténtica de esos años. Utiliza una iluminación y una fotografía con apariencia auténtica de esa década, incluyendo colores, textura y ligero efecto de fotografía analógica. Dale el aspecto de una fotografía analógica real de los años 80, con iluminación y exposición propias de las cámaras de la época, colores ligeramente deslavados, grano de película, textura fotográfica natural, contraste moderado y pequeñas imperfecciones ópticas. Evita que parezca una ilustración, CGI, imagen digital o una fotografía actual con un simple filtro vintage. El resultado debe parecer una fotografía original encontrada en un álbum o archivo fotográfico de los años 80”.

5.- Ajuste y revisión de detalles: En caso de que la plataforma altere los rasgos físicos, de acuerdo con manuales de interacción con IA, se debe responder en el mismo chat solicitando acentuar la conservación facial y reducir las modificaciones exageradas.

Puedes agregar al prompt original algunas frases como:

- “Mantén exactamente el rostro original”;

- “Cambia únicamente el vestuario y el peinado”;

- “Haz que el fondo parezca un estudio fotográfico de 1985”;

- “Modifica el cabello con más volumen”;

- “Incorpora una chamarra de mezclilla, hombreras, accesorios grandes y maquillaje característico de la década”

Cabe destacar que el resultado dependerá de la herramienta utilizada, así como de la fotografía original y de las instrucciones introducidas, por lo que sí deseas una fotografía perfecta, deberás generar más de una versión, pero con responsabilidad.