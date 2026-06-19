Aprueba Cuba en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, estos son los puntos claves

LA HABANA- Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Washington. En siete días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció por sorpresa las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC, único legal) las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral) las ratificó.

Ante la ANPP, Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado», un momento histórico que «exige transformar». “¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!”, exclamó para cerrar su discurso. El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos. Aunque también desde la presidencia de Raúl Castro (2008-2018) el Gobierno cubano había hecho planteamientos y anuncios reformistas que posteriormente no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron trabados en gran medida en una maraña burocrática. Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso. Reformas El actual paquete son 176 reformas, algunas de calado. Muchas se habían propuesto y anunciado en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible fruto del bloqueo petrolero de EE.UU.

Las medidas van de la entrada en el sector turístico de “nuevos actores” en “nuevas modalidades” al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el papel del sector privado. También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios. Asimismo se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario (con dos monedas, tres tipos de cambio oficiales y una tasa informal dominante), ajustar el sistema tributario e incluso acabar con los subsidios universales a productos básicos (para ir hacia los subsidios a personas, solo para colectivos vulnerables). El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de «medidas de impacto estratégico» que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son «condición para su preservación». Éstas, además, no serían las últimas reformas de La Habana. Como reveló EFE, Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo de expertos -que incluye economistas no oficialistas y críticos- para que planteen nuevas medidas más allá de las ya aprobadas. Presión interna y externa Las iniciativas atacan dos realidades acuciantes para el Gobierno cubano: la dramática situación interna, con un alarmante deterioro económico, energético y social, y las presiones desde enero de Washington para que La Habana introduzca profundos cambios políticos y económicos.

La Administración del presidente Donald Trump ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y derivados en Cuba desde hace seis meses con un bloqueo petrolero que además de paralizar la economía estatal, está minando la educación, la sanidad y los servicios públicos más básicos, y llevando a máximos históricos los apagones en el país, con regiones con apenas dos horas de electricidad cada tres días. El deterioro de la calidad de vida, progresivo en los últimos seis años y acelerado desde enero, está alentando inusuales protestas en la isla -pequeñas y pacíficas pero cada vez más frecuentes-, donde se tocan cazuelas y se quema la basura acumulada en las calles. Además, EE.UU. ha provocado una desbandada de empresas internacionales que operaban en la isla (hoteleras, mineras, navieras, aerolíneas y bancos) con una orden ejecutiva que prevé sanciones secundarias para empresas que mantengan vínculos con el Estado cubano o sus compañías. Díaz-Canel, pese a criticar la política de Washington contra la isla, afirmó ante la ANPP que las reformas no son una reacción a la presión estadounidense, sino un ejercicio “soberano” de su país que se transforma para mejorar. “No estamos haciéndolo por las presiones de los yankis, sino porque hemos llegado a un momento de madurez, de reflexión”, subrayó el presidente cubano, quien sostuvo que “Cuba decide sin más permiso que el de su pueblo” y “diseña y propone soberanamente los cambios que necesita”. Reiteró que su Gobierno está dispuesto a dialogar sobre todos los temas posibles con Washington «sin odio, pero sin miedo», y agregó que “Cuba está lista para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos”. ESTAS SON LOS PUNTOS CLAVE DE LAS REFORMAS Cuba ha aprobado un paquete de reformas económicas que busca liberalizar y descentralizar su economía, marcada por una profunda crisis hace seis años, e introducido modificaciones significativas que van desde la aprobación de la banca privada hasta cambios para atraer el capital de la diáspora.

El paquete, que incluye 176 medidas, fue aprobado en apenas una semana, de urgencia y en sesiones extraordinarias del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) y de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral). Banca privada Cuba anunció que autorizará las operaciones de la banca privada, bajo supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) y en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal. También permitirá el establecimiento de instituciones financieras no bancarias o no financieras de capital privado (nacional o extranjero) para microcréditos. Asimismo, se diseñarán otras vías de capitalización para los bancos, además de los recursos del presupuesto del Estado y se eliminarán las restricciones a los pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y sus proveedores nacionales. Además, permitirá la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales, sin autorización administrativa previa. Inversión extranjera El Gobierno cubano posibilitará que los cubanos residentes en el exterior inviertan directamente en la isla en igualdad de condiciones con el capital extranjero y las empresas estatales. Además propone eliminar las trabas burocráticas comerciales, flexibilizar las cuentas bancarias foráneas y extender el límite del otorgamiento de derechos de superficie hasta 99 años y de derechos de usufructo por más de 50 años para la inversión extranjera. También permitirá la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales. Asimismo, prevé eliminar el uso obligatorio de entidades empleadoras para seleccionar y contratar al personal y posibilitar que los inversionistas extranjeros dispongan de sus ingresos en divisas y permitir su acceso al mercado cambiario. Empresas privadas Entre las medidas previstas para el sector privado están la autorización de todas las solicitudes pendientes de actores económicos (unas 7.254 solicitudes, de las cuales 3.505 ya han sido certificadas, según datos oficiales). Además de la posibilidad de que estas superen el límite actual de 100 trabajadores y reconocer a las que superen esa cifra como empresas privadas. Las reformas en este sector posibilitarán que una persona natural pueda ser titular de más de una empresa privada, así como la autorización para abrir cuentas bancarias en el exterior con derecho a realizar extracciones y la posibilidad de desarrollar actividades adicionales sin abandonar el objeto principal para el cual fueron creadas. Además, por primera vez, prevén la creación de mipymes en la agricultura, donde solo podían operar cooperativas. Turismo Cuba planea reestructurar una de sus locomotoras económicas: el turismo. Las reformas en este sector prevén la entrada de nuevos inversores bajo nuevas modalidades de negocio y la expansión internacional de franquicias cubanas. En este sentido, permitirán, entre otras actividades, el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas del país, así como establecer la posibilidad de desarrollar negocios de naturaleza inmobiliaria en La Habana y otras zonas vinculadas a este sector. Producción agrícola La producción agropecuaria nacional arrastra años de contracción sostenida debido a la falta de insumos, combustible y divisas, lo que ha disparado la inflación de la canasta básica y la dependencia de costosas importaciones. Las reformas proponen otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales y por un tiempo indeterminado. Esto afecta a todas las producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, así como para proyectos de desarrollo de eco y agroturismo. Además de autorizar a las cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo y otorgar las facultades a las cooperativas de realizar comercio exterior de forma directa, así como gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior. Subsidios Cuba iniciará la sustitución gradual de los subsidios universales (los productos de la conocida libreta de abastecimiento que posee cada cubano, aunque en los últimos años, extremadamente deprimida) por las ayudas a personas vulnerables.

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