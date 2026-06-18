Asegura Díaz-Canel que la economía cubana ‘necesita cambios urgentes’ a medida que el bloqueo estadounidense profundiza la crisis

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Asegura Díaz-Canel que la economía cubana ‘necesita cambios urgentes’ a medida que el bloqueo estadounidense profundiza la crisis
    En sus declaraciones citó a China y Vietnam como posibles modelos para abrir la economía cubana al mundo. AP

Miguel Díaz-Canel cita a China y Vietnam como posibles modelos para la apertura de la economía del país

La economía cubana necesita cambios urgentes para superar una crisis intensificada por el bloqueo petrolero estadounidense, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso ante los líderes del Partido Comunista.

“La situación exige cambios urgentes y necesarios”, declaró Díaz-Canel ante el politburó del partido, en la admisión más franca hasta la fecha sobre la necesidad de reformar el modelo comunista del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/un-destacado-republicano-critica-duramente-el-acuerdo-de-trump-con-iran-MP21487812

En sus declaraciones, transmitidas el jueves, citó a China y Vietnam como posibles modelos para abrir la economía cubana al mundo con el fin de “crear riqueza económica y distribuirla equitativamente”.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una reunión convocada para acelerar los cambios destinados a impulsar el creciente sector privado, mientras la isla, bajo la presión de Washington , atraviesa una crisis económica.

Algunos de los cambios “no contarán con un consenso absoluto, pero no pueden posponerse”, subrayó Díaz-Canel.

“Cuando la vida de las personas se vuelve tan difícil”, dijo, “el Partido Comunista y el gobierno tienen la responsabilidad de cambiar lo que hay que cambiar” en lugar de intentar minimizar la crisis.

El bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump en enero ha llevado a la ya moribunda economía cubana al borde del colapso, con cortes de electricidad que a veces duran más de 30 horas y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Si bien la postura de La Habana había sido culpar de sus problemas a un embargo comercial estadounidense de más de seis décadas y al bloqueo, Díaz-Canel reconoció que había “obstáculos que no vienen de fuera, ni del bloqueo”.

Señaló la “lentitud, la burocracia y las normas que obstaculizan a quienes quieren producir”, así como las “decisiones que hemos postergado”.

Estos cambios, considerados por muchos como un intento desesperado de última hora para evitar el colapso económico, han obtenido el respaldo del influyente expresidente Raúl Castro.

Castro, quien fue acusado recientemente por Estados Unidos por el derribo de dos aviones civiles hace tres décadas, respaldó las propuestas por ser “las más beneficiosas para la revolución en este momento”.

No está claro si los cambios satisfarán a Trump, quien está presionando para que se modifique el modelo económico de Cuba, si no a sus líderes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bloqueos
Crisis Económica
Crisis Política

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Ocultamiento morenista

Ocultamiento morenista
NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia

NosotrAs: La incomodidad de pensar por cuenta propia
En un escrito difundido en redes sociales, el secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, César García Zurita, informó a las bases magisteriales que se debía continuar con la toma de las instalaciones de Pemex.

Crece temor a desabasto de gasolina por bloqueo de maestros en Oaxaca
El objetivo del montaje era exigir un “rescate” al propio ayuntamiento para justificar un desfalco millonario del erario que fue utilizado para comprar autos y un departamento de lujo.

Afirma testigo: ‘todo lo estaban planeando ellos’ en secuestro de la alcaldesa de Tenancingo
La Ley Federal del Trabajo establece casos específicos donde un patrón puede aplicar descuentos al salario de los trabajadores en México, aunque existen límites y condiciones.

Motivos por los que te pueden descontar el sueldo en México y no conoces... según la Ley Federal del Trabajo
Raúl Jiménez apunta a ser pieza clave del ataque mexicano ante Corea del Sur, en un duelo que puede acercar al Tri a los 16avos del Mundial 2026.

México vs Corea del Sur: horario, dónde ver y qué necesita el Tri para clasificar a 16avos del Mundial 2026
El tráiler de Spider-Man: Un nuevo día rompe récords y muestra a Peter Parker enfrentando a Hulk, nuevos poderes y una vida marcada por la soledad.

Spider-Man enfrenta a Hulk en nuevo tráiler de ‘Un Nuevo Día’ (Video)
Techos Solares para el Bienestar ofrece la instalación de sistemas fotovoltaicos sin costo para hogares vulnerables.

Paneles Solares de la CFE... ¿cómo solicitarlos y qué requisitos me piden para ahorrar hasta un 85% en electricidad?