Asegura Díaz-Canel que la economía cubana ‘necesita cambios urgentes’ a medida que el bloqueo estadounidense profundiza la crisis

“La situación exige cambios urgentes y necesarios”, declaró Díaz-Canel ante el politburó del partido, en la admisión más franca hasta la fecha sobre la necesidad de reformar el modelo comunista del país.

La economía cubana necesita cambios urgentes para superar una crisis intensificada por el bloqueo petrolero estadounidense, declaró el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso ante los líderes del Partido Comunista.

En sus declaraciones, transmitidas el jueves, citó a China y Vietnam como posibles modelos para abrir la economía cubana al mundo con el fin de “crear riqueza económica y distribuirla equitativamente”.

Díaz-Canel hizo estas declaraciones en una reunión convocada para acelerar los cambios destinados a impulsar el creciente sector privado, mientras la isla, bajo la presión de Washington , atraviesa una crisis económica.

Algunos de los cambios “no contarán con un consenso absoluto, pero no pueden posponerse”, subrayó Díaz-Canel.

“Cuando la vida de las personas se vuelve tan difícil”, dijo, “el Partido Comunista y el gobierno tienen la responsabilidad de cambiar lo que hay que cambiar” en lugar de intentar minimizar la crisis.

El bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump en enero ha llevado a la ya moribunda economía cubana al borde del colapso, con cortes de electricidad que a veces duran más de 30 horas y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Si bien la postura de La Habana había sido culpar de sus problemas a un embargo comercial estadounidense de más de seis décadas y al bloqueo, Díaz-Canel reconoció que había “obstáculos que no vienen de fuera, ni del bloqueo”.

Señaló la “lentitud, la burocracia y las normas que obstaculizan a quienes quieren producir”, así como las “decisiones que hemos postergado”.

Estos cambios, considerados por muchos como un intento desesperado de última hora para evitar el colapso económico, han obtenido el respaldo del influyente expresidente Raúl Castro.

Castro, quien fue acusado recientemente por Estados Unidos por el derribo de dos aviones civiles hace tres décadas, respaldó las propuestas por ser “las más beneficiosas para la revolución en este momento”.

No está claro si los cambios satisfarán a Trump, quien está presionando para que se modifique el modelo económico de Cuba, si no a sus líderes.