Invita Sheinbaum a IP mexicana a explorar inversiones en Cuba

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la apertura económica emprendida por Cuba abre una oportunidad para que empresarios mexicanos exploren posibilidades de inversión en la isla. En conferencia, la mandataria se refirió a las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno cubano para permitir una mayor participación del capital privado y facilitar inversiones de nacionales y de cubanos que residen fuera del país.

“Es un cambio importante en una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía y ahí pues están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba. Entonces es importante reconocer esto que está haciendo el gobierno de Cuba junto con su pueblo”, expresó. Cuestionada sobre un eventual interés de México en participar en esa nueva etapa económica, Sheinbaum señaló que cualquier inversión correspondería al sector privado y no al Gobierno federal. “Pues tendrían que ser empresarias y empresarios mexicanos”, respondió.

LOS INVITA A CONTACTAR A LA SRE La presidenta consideró que quienes estén interesados en conocer las nuevas oportunidades de negocio pueden acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para obtener información o establecer contactos. “Empresarias, empresarios mexicanos igual se pueden acercar a la Cancillería, Relaciones Exteriores, si es que quieren tener algún contacto especial”, agregó.

La semana pasada, el gobierno de Cuba anunció un paquete de reformas económicas que amplía los espacios para la inversión privada y permite la participación de cubanos residentes en el extranjero en diversos proyectos productivos. NUEVAS MEDIDAS ADOPTADAS Entre las medidas se encuentran nuevas modalidades de asociación entre empresas estatales y privadas, incentivos para atraer capital, una mayor apertura a inversiones inmobiliarias y la flexibilización de algunas restricciones que históricamente habían limitado la actividad empresarial en la isla. Las reformas forman parte de una estrategia impulsada por el Presidente Miguel Díaz-Canel para atraer recursos y reactivar una economía afectada por la escasez de combustibles, apagones, inflación y una caída en los ingresos por turismo.

Sheinbaum consideró que la decisión representa un cambio relevante dentro del modelo económico cubano y destacó que corresponde al pueblo y al Gobierno de ese país definir el rumbo de esas transformaciones.

Publicidad