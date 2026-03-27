Aprueba el Senado de Estados Unidos terminar el cierre del Departamento de Seguridad; excluye a ICE

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Internacional
/ 27 marzo 2026
    Aprueba el Senado de Estados Unidos terminar el cierre del Departamento de Seguridad; excluye a ICE
    El líder de la mayoría del Senado de EU, John Thune, habla con los periodistas en el Capitolio sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). EFE/EPA/Jim Lo Scalzo

Esto ocurre tras seis semanas de intensas negociaciones y a la espera del voto en el Congreso para que tenga luz verde de manera definitiva

WASHINGTON- El Senado estadounidense aprobó liberar los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional con los que se padrá pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y a la mayoría de las demás agencias, no obstante en esta acuerdo decidieron no financiar las operaciones de control migratorio que es el punto central del bloqueo presupuestario que paralizó a los aeropuertos, viéndose afectados los desplazamientos y provocando problemas financieros a los trabajadores.

Tras una una votación “a viva voz”, los senadores lograron llegar a un acuerdo para el proyecto de ley con el que podrá financiar el DHS, no obstante, dejaron fuera de esta norma al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/esto-es-lo-que-se-debe-saber-sobre-el-cierre-de-seguridad-nacional-de-estados-unidos-NP19255282

Esta votación se llevó acabo en medio de una gran presión para resolver el estancamiento que hasta la madrugada del viernes llevaba 42 días el bloque entorno a la financiación del DHS.

Ahora deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes.

DEMÓCRATAS EXIGEN CONDICIONES

Para dar su apoyo a esta ley, los demócratas exigieron unas condiciones, entre ellas; la necesidad de órdenes judiciales para que lleven acabo las detenciones o los registros en domicilios y que los agentes federales no lleven máscaras que dificulten su identificación y que porten cámaras corporales.

El cierre de la agencia había empezado a provocar problemas en algunos aeropuertos estadounidenses por la falta de agentes de seguridad hasta tal punto que Trump anunció este jueves que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria.

Una vez que se dio a conocer el resultado de la votación en el Senado estadounidense, Donald Trump informó que firmará una orden para pagar de manera inmediata a los agentes de la TSA, argumentando que con esta se pondría fin rápidamente al “caos en los aeropuertos”. En este acuerdo no se incluyó ninguna de las restricciones que los demócratas habían exigido en su intento de frenar la campaña de deportaciones masivas del mandatario.

Chuck Schumer, senador demócrata y líder de la minoría, expresó que “los demócratas del Senado fueron claros: no a un cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza que actúen al margen de la ley”.

Por su parte, , el republicano John Thune precisó que “podemos lograr que al menos una gran parte del gobierno vuelva a funcionar y luego ya veremos a partir de ahí”, Thune concluyó diciendo O”obviamente, todavía nos queda trabajo por delante”.

Con información de las Agencias de Noticias EFE, The Associated Press y AFP.

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Mauricio Ortega Galindo

Mauricio Ortega Galindo

Con experiencia de 15 años laborando en VANGUARDIA, en el área de redacción.

Licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, maestría en psicoterapia Gestalt, especialidad en Desarrollo Humano. Se especializa en Terapia Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Además, presta sus servicios como psicoterapeuta al programa Touchinglife para empleados de la empresa MAGNA en Saltillo y Ramos Arizpe desde 2010.

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