Arabia Saudita derriba un ataque con dron de los hutíes en las afueras de La Meca

El dron, interceptado el martes por la noche, fue el segundo intento de los hutíes de atacar La Meca después del lanzamiento de un misil balístico en julio de 2017, según declaró el portavoz Turki al-Malki en un comunicado, y se produce tras una semana de ataques de combatientes hutíes alineados con Irán que han involucrado aún más a Arabia Saudí en la guerra.

Las defensas aéreas de Arabia Saudí destruyeron un dron hutí al sur de La Meca antes de que entrara en el espacio aéreo prohibido sobre la ciudad santa, según declaró el miércoles un portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí en Yemen, en un contexto de intensificación de los combates en Oriente Medio.

La Meca alberga algunos de los lugares más sagrados del Islam y es el punto central de la peregrinación anual del Hajj, y su seguridad era una “línea roja”, dijo el portavoz de la coalición, Al-Malki, en el comunicado.

Los funcionarios hutíes han negado tener como objetivo La Meca. Los ataques contra Arabia Saudí han conmocionado a los mercados energéticos mundiales, ya de por sí convulsos por la guerra entre Estados Unidos e Irán que dura ya seis meses y que ha reducido drásticamente el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

En los últimos días, los hutíes se han hecho con el control de partes de la costa yemení del Mar Rojo, con vistas al estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los estrechos marítimos más importantes del mundo, lo que amenaza las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí desviadas del estrecho de Ormuz.

Arabia Saudí emitió alertas de seguridad para La Meca el martes, pero Mohammed al-Farah, miembro del buró político hutí, negó que el grupo hubiera atacado la ciudad, calificando la acusación de “una mentira descarada” en declaraciones recogidas por la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes.

Los hutíes han anunciado varios ataques importantes contra Arabia Saudí durante la última semana, incluidos ataques contra una base aérea el lunes, que según ellos fueron en represalia por los ataques aéreos contra Yemen.

El ataque a la base aérea dejó 13 civiles heridos, según informaron fuentes militares de la coalición liderada por Arabia Saudí.

Arabia Saudí ha culpado a un movimiento proiraní independiente, con sede en Irak, del ataque perpetrado el viernes que interrumpió una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del reino, el oleoducto Este-Oeste que atraviesa el desierto arábigo.

El oleoducto este-oeste de 1200 kilómetros que une los yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsico de Arabia Saudí con el Mar Rojo ha sido la principal ruta de exportación del reino, mientras que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz se ha visto interrumpido por casi siete meses de guerra, que ha causado la muerte de miles de personas en toda la región.

Desde que se cerró el oleoducto tras el ataque del viernes, los operadores afirman que un cierre prolongado podría interrumpir hasta el 4% del suministro mundial de petróleo.

Arabia Saudí no ha dicho cuándo podrían reanudarse las operaciones.

Pero el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, declaró el martes a CNBC que el petróleo crudo debería estar fluyendo a través del oleoducto en cuestión de días.

Arabia Saudí lidera una coalición que lucha contra los hutíes desde 2015.

El conflicto se había calmado en gran medida gracias a un alto el fuego en los últimos años, pero se reavivó este mes cuando los hutíes hicieron retroceder a las fuerzas alineadas con el gobierno yemení.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, telefoneó al presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada solicitando apoyo militar, que hasta ahora se ha limitado a ayuda de inteligencia.