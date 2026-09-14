Trump dice que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán

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    Trump dice que está abierto a negociar un acuerdo de paz con Irán
    Insistió en pronosticar que ‘el petróleo se desplomará en cuanto termine el conflicto militar con Irán’, algo que, afirmó, no tardará mucho en ocurrir. ESPECIAL.

Fue el domingo que Donald Trump amenazó que no saldría de Irán a menos que se quede con el petróleo

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz “rápido y a toda costa”, y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica.

“La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos”, escribió el republicano en la red social Truth Social.

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En otro mensaje en Truth Social, Trump aseguró que su ofensiva ha impedido que Irán obtenga un arma nuclear. Estados Unidos lleva más de medio año en una guerra contra Irán que no ha logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y que amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre por el aumento de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán han mantenido numerosas rondas de conversaciones para poner fin al conflicto e incluso firmaron un memorando de entendimiento en junio, pero los altos el fuego se han roto tras ataques cruzados en el golfo Pérsico.

El mandatario también sostuvo en su red social que el petróleo está fluyendo a través del estrecho de Ormuz gracias a Estados Unidos y consideró que el resto de países del mundo debería “reembolsar a Estados Unidos” por ello, dado que “no han brindado ninguna ayuda” durante la guerra.

Ante las informaciones publicadas por la prensa sobre la inquietud entre los mandos militares estadounidenses por la escasez de munición para el conflicto, Trump escribió en Truth Social que “Estados Unidos está produciendo más armas sofisticadas” que nunca en su historia.

“Nuestras fábricas de defensa operan las 24 horas del día, los siete días de la semana”, escribió el mandatario, que destacó la producción de misiles Patriot, sistemas de defensa THAAD y Tomahawk.

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