EU y sus aliados del Golfo realizan tránsitos diurnos por el estrecho de Ormuz, según informe

Si bien Estados Unidos ha estado protegiendo a los barcos que navegan por el estrecho en los últimos meses, las escoltas se realizaban bajo el pretexto de la noche, mientras que los nuevos tránsitos ahora tienen lugar a plena luz del día, según informó Axios.

El ejército estadounidense y las naciones del Golfo han comenzado a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz durante el día, las primeras escoltas de este tipo desde la efímera Operación Proyecto Libertad en mayo.

Aún no está claro cuántos barcos han aceptado la oferta de navegar a plena luz del día, mientras Irán continúa sus ataques contra buques en el estrecho.

El tránsito por el estrecho de Ormuz se ha disparado en las últimas semanas bajo la protección militar estadounidense, llegando a alcanzar un máximo de 40 barcos que cruzaron el estrecho en un solo día la semana pasada, según varios informes.

El petrolero El Gaia, con bandera panameña, fue atacado el lunes y dos de sus marineros permanecen desaparecidos.

Según la empresa de análisis marítimo TankerTracker.com, las imágenes satelitales confirman que los grandes buques cisterna transitan con seguridad por el estrecho de Ormuz, incluso durante el día.

Los tránsitos exitosos contrastan notablemente con las escoltas del Proyecto Libertad, que duraron menos de dos días y en las que solo dos barcos estadounidenses cruzaron el estrecho.

Aún no está claro cuánto petróleo sale realmente del estrecho. La administración Trump afirmó que hasta 17 millones de barriles de petróleo se vertían diariamente por esa vía fluvial.

Sin embargo, los analistas del transporte marítimo comercial siguen mostrándose escépticos, señalando que esos niveles tan elevados no son algo que ocurra todos los días y estimando que el flujo promedio real es inferior a la mitad.

Según la última estimación de TankerTrackers, el promedio de crudo que fluye desde el estrecho durante los últimos 60 días se sitúa en torno a los 7,85 millones de barriles diarios.

Irán ha continuado atacando a los barcos que intentan navegar por el estrecho de Ormuz, y según la Organización Marítima Internacional, al menos 22 marineros han muerto en 79 incidentes confirmados desde que comenzó la guerra.

Si bien Irán ha afirmado repetidamente que los barcos atacados en los últimos días han sido víctimas de minas marinas, los funcionarios occidentales dicen que es probable que las embarcaciones fueran alcanzadas por misiles o drones iraníes.

El reciente repunte de los ataques iraníes también ha llevado a Estados Unidos a limitar el tránsito por el estrecho de Ormuz en momentos específicos, creando así oportunidades para los buques mercantes, según informó el Financial Times.