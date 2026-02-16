¿Archivos de Epstein revelan posibles crímenes de lesa humanidad?, expertos de la ONU lo consideran

GINEBRA- De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), firmado por nueve relatores y expertos de la ONU, “los “Archivos Epstein” contienen pruebas perturbadoras y creíbles de abuso sexual sistemático y a gran escala, trata y explotación de mujeres y niñas, afirmaron hoy expertos de la ONU”. En opinión de los expertos, estos actos podrían establecer delitos de esclavitud sexual, además de violencia reproductiva, así como desaparición forzada, también tortura, incluyendo tratos inhumanos y degradantes, y feminicidio, detalla el comunicado de la ACNUDH. TE PUEDE INTERESAR: Departamento de Justicia “espía” a legisladores que revisan caso Epstein en Estados Unidos “Estos crímenes se cometieron en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y la mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo”, explicaron los expertos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos que divulgó los documentos el pasado 30 de enero “sugieren la existencia de una empresa criminal global” y “revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes”, aseveran en un comunicado conjunto. “Los ‘Archivos Epstein’, que sugieren la existencia de una empresa criminal global, han conmocionado la conciencia de la humanidad y planteado implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para tales crímenes”, describe la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; “tan grave es la escala, naturaleza, carácter sistemático y alcance transnacional de estas atrocidades contra mujeres y niñas, que varias de ellas podrían razonablemente cumplir el umbral jurídico de crímenes de lesa humanidad”, prosigue. POSIBLES CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Tomando como base lo que señala el derecho penal internacional, continúa el comunicado, los crímenes de lesa humanidad suceden cuando actos tales como la esclavitud sexual, la violación, la prostitución forzada, la trata, la persecución, la tortura o el asesinato se llevan acabo como “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, teniendo conocimiento de dicha agresión. Por lo que, prosigue el comunicado, los nuevo expertos insinúan que derivado de “los patrones reportados podrían cumplir este umbral y que estos crímenes deben ser procesados en todos los tribunales nacionales e internacionales competentes”.

Siendo así, explican que “todas las acusaciones contenidas en los ‘Archivos Epstein’ son de naturaleza atroz y requieren una investigación independiente, exhaustiva e imparcial, así como indagaciones para determinar cómo tales crímenes pudieron haber ocurrido durante tanto tiempo”. LE DE TRANSPARENCIA Hasta ahora todos los documento y las fotografías que se han dado a conocer es consecuencia de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que promulgada el 19 de noviembre de 2025, de esta forma el 30 de enero de 2026, después de retrasos, el Departamento de Justicia publicó un enorme conjunto de materiales, en el que estaban incluidos más de 3 millones de páginas, así como 2,000 videos y 180,000 imágenes, detalla el comunicado. No obstante a la gran cantidad de información divulgada, los expertos observan que hay “graves fallas de cumplimiento y errores en la edición (censura) de documentos que expusieron información sensible de las víctimas, y en muchos casos el daño ocurrió antes de que los registros fueran retirados”. Por lo que, a su parecer “la rendición de cuentas ha sido limitada, con solo un colaborador cercano bajo investigación En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados están obligados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas, incluidos los actos cometidos por actores privados”. TE PUEDE INTERESAR: Los archivos Epstein sacuden el mundo “Los graves errores en el proceso de divulgación subrayan la urgente necesidad de procedimientos operativos estándar centrados en las víctimas para la publicación y edición de información, de modo que ninguna víctima sufra daños adicionales”, afirman. VÍCTIMAS Los nueve expertos ponderaron tanto el valor como la “resiliencia de las víctimas” al exigir una rendición de cuentas, a pesar del “costo personal significativo”. Recientemente un grupo de sobrevivientes sostuvo un encuentro con la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. “La falta de protección de su privacidad las pone en riesgo de represalias y estigmatización. La renuencia a divulgar plenamente la información o ampliar las investigaciones ha dejado a muchas sobrevivientes sintiéndose retraumatizadas y sometidas a lo que describen como ‘gaslighting institucional’”, precisa el comunicado publicado por la ACNUDH. En base a lo anterior, los expertos exhortaron a las autoridades estadounidenses a enmendar de manera “urgente” estos errores, a fin de poder “garantizar la divulgación completa para comprender los métodos de la empresa criminal”, y de esta forma “asegurar reparación integral para las víctimas por todos los daños sufridos y poner fin a la impunidad de los perpetradores”. “Los plazos de prescripción que impidan el enjuiciamiento de los graves crímenes atribuidos a la empresa criminal Epstein deben ser eliminados”, acentúa el comunicado. Los nueve expertos resaltan que “cualquier sugerencia de que es momento de dejar atrás los ‘Archivos Epstein’ es inaceptable. Representa una falta de responsabilidad hacia las víctimas”. “Las renuncias de personas implicadas por sí solas no constituyen un sustituto adecuado de la responsabilidad penal”, precisan los expertos. Los nueve expertos concluyen que como consecuencia de “la falta de una investigación y enjuiciamiento efectivos por parte de los gobiernos contra los responsables de estos crímenes, incluso por complicidad o aquiescencia, cuando exista jurisdicción, corre el riesgo de socavar los marcos jurídicos destinados a prevenir y responder a la violencia contra mujeres y niñas”.