Arqueólogos descubren marcas misteriosas y secretos ancestrales bajo la catedral de Notre Dame

Las excavaciones realizadas en el entorno del templo, impulsadas por los trabajos de restauración posteriores al incendio de 2019, están revelando vestigios que permiten comprender cómo evolucionó la ciudad desde la época romana hasta la Edad Media.

Bajo la imponente silueta de la catedral de Notre Dame , uno de los símbolos más reconocidos de París, arqueólogos han comenzado a reconstruir una historia que se extiende por más de dos mil años.

Los investigadores han recuperado una amplia variedad de objetos que permanecieron ocultos durante siglos bajo el suelo parisino.

Entre las piezas más destacadas figura una moneda romana acuñada hace aproximadamente 1,700 años y asociada al emperador Constantino, gobernante que desempeñó un papel fundamental en la transformación del Imperio Romano.

Este hallazgo constituye una valiosa evidencia de la presencia y actividad romana en la zona que hoy ocupa el corazón histórico de la capital francesa.

Sin embargo, la moneda no es el único descubrimiento que ha captado la atención de los especialistas.

Durante los trabajos también han aparecido numerosos fragmentos de cerámica medieval, algunos de ellos excepcionalmente bien conservados. Lo que más intriga a los arqueólogos son unas extrañas marcas rojizas pintadas en el interior de varias piezas.

Aunque se han realizado análisis preliminares, los expertos todavía no logran determinar con certeza qué representan esos símbolos ni cuál era su propósito original, por lo que continúan siendo uno de los mayores enigmas surgidos de la excavación.

La investigación ha permitido además recuperar objetos de uso cotidiano que ofrecen una ventana directa a la vida de los habitantes de París hace cientos de años.

Entre ellos destacan jarras, tazas y recipientes completos que fueron encontrados en una antigua letrina que también funcionaba como depósito de desperdicios.

En ese espacio aparecieron platos fragmentados, utensilios domésticos y restos óseos de animales consumidos por la población de la época, elementos que ayudan a reconstruir hábitos alimenticios, costumbres y formas de vida medievales.

Los arqueólogos también identificaron antiguas estructuras destinadas al almacenamiento de grano.

Estas fosas, utilizadas entre los siglos VI y X, servían para conservar las cosechas y garantizar el abastecimiento de alimentos durante largos periodos.

Su descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la organización económica y agrícola de las comunidades que habitaron el lugar durante la Alta Edad Media.

Otro hallazgo significativo corresponde a una gran pieza de piedra de origen romano que, tras haber formado parte de una construcción de mayores dimensiones, fue reutilizada posteriormente como pavimento para una vía de circulación.

Este tipo de reaprovechamiento de materiales era una práctica común en distintas etapas de la historia y demuestra cómo cada generación transformó elementos heredados de civilizaciones anteriores para adaptarlos a nuevas necesidades.

Los responsables del proyecto consideran que apenas se ha explorado una parte del enorme potencial arqueológico que guarda el subsuelo de la isla de la Cité, núcleo fundacional de París.

La expectativa de los investigadores es localizar evidencias aún más antiguas que permitan rastrear la presencia de los pueblos galos, habitantes de la región antes de la conquista romana.

Para los especialistas, el sitio representa una oportunidad excepcional para observar de manera casi intacta la superposición de distintas épocas históricas.

En un mismo espacio es posible encontrar huellas del París medieval, restos de la ciudad romana y, posiblemente, testimonios de asentamientos anteriores. Cada capa excavada aporta información que contribuye a reconstruir la compleja evolución urbana de una de las ciudades más importantes de Europa.

Las excavaciones forman parte de un ambicioso proyecto de renovación del entorno de Notre Dame que contempla la modernización de la plaza, la incorporación de nuevas áreas verdes y la mejora de los espacios destinados a los millones de visitantes que acuden cada año al lugar.

Las autoridades esperan concluir estas obras hacia 2028, aunque los trabajos arqueológicos podrían prolongarse debido a la magnitud de los descubrimientos.

Más allá de su relevancia científica, los hallazgos han despertado un renovado interés por el patrimonio histórico de París. Cada objeto recuperado confirma que bajo las calles y monumentos de la ciudad permanece enterrado un vasto archivo de su pasado.

Lo que comenzó como una intervención vinculada a la reconstrucción de Notre Dame se ha convertido en una de las investigaciones arqueológicas urbanas más importantes de los últimos años, ofreciendo nuevas perspectivas sobre los orígenes y la transformación de la capital francesa a lo largo de los siglos.