Cuatro soldados de las FDI murieron en un ataque con dron de Hezbolá en Líbano

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    Cuatro soldados de las FDI murieron en un ataque con dron de Hezbolá en Líbano
    Según los informes iniciales, los soldados murieron cuando un dron explosivo impactó contra el tanque del comandante del batallón. AP

Los nombres de los otros tres soldados fallecidos en el ataque aún no han sido autorizados para su publicación. Sus familias ya han sido notificadas

Cuatro soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel murieron durante la noche en combates en el sur del Líbano, según anunció el ejército el viernes, en lo que parece haber sido un ataque con dron de Hezbolá contra un tanque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a uno de los fallecidos como el teniente coronel Dor Gedalia Ben Simhon, de 32 años, originario del kibutz Beit HaShita, comandante del 52.º batallón “The Breachers” de la 401.ª brigada “Iron Tracks”.

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Los nombres de los otros tres soldados fallecidos en el ataque aún no han sido autorizados para su publicación. Sus familias ya han sido notificadas.

Según los informes iniciales, los soldados murieron cuando un dron explosivo impactó contra el tanque del comandante del batallón.

El incidente supuso una escalada significativa en la frontera norte y puso de manifiesto las continuas tensiones a pesar de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y el Líbano.

Según fuentes militares, el ataque fue una de las violaciones más graves del alto el fuego cometidas por Hezbolá en los últimos meses.

Según funcionarios israelíes, el ataque con drones contra el tanque del comandante del batallón no dejó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) otra opción que responder con contundencia contra la infraestructura de Hezbolá en el sur del Líbano.

Tras el ataque, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron ataques a gran escala en todo el sur del Líbano contra posiciones e infraestructuras de Hezbolá.

El incidente también pareció tener repercusiones diplomáticas más amplias.

Irán canceló un viaje previsto de una delegación a Suiza para mantener conversaciones relacionadas con el Memorando de Entendimiento firmado recientemente entre Estados Unidos e Irán, alegando que las operaciones militares israelíes en el Líbano constituyen una violación del Memorando de Entendimiento.

La cancelación se produjo después de que la Casa Blanca anunciara que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había pospuesto su propio viaje a Suiza, donde se esperaba que comenzaran las conversaciones técnicas sobre la implementación del acuerdo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aún no han facilitado detalles adicionales sobre las circunstancias del ataque ni sobre la identidad de los otros tres soldados.

Ben Simhon es el último alto oficial que cae en desgracia durante las operaciones militares que Israel lleva a cabo contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Los militares indicaron que se facilitará más información a medida que esté disponible.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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