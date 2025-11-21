Arqueólogos descubren un sarcófago romano de 1.700 años en Budapest

BUDAPEST.- Un sarcófago romano notablemente bien conservado fue desenterrado en la capital de Hungría, ofreciendo una inusual ventana a la vida de la joven mujer en su interior y al mundo que habitaba hace unos 1.700 años.

Arqueólogos del Museo de Historia de Budapest descubrieron el ataúd de piedra caliza durante una excavación a gran escala en Óbuda, un distrito al norte de la ciudad que una vez formó parte de Aquincum, un bullicioso asentamiento romano en la frontera del Danubio.

Intacto de saqueadores y sellado durante siglos, el sarcófago fue encontrado con su tapa de piedra aún fija en su lugar, asegurada por abrazaderas de metal y plomo fundido.

“La peculiaridad del hallazgo es que era un sarcófago herméticamente sellado. No fue perturbado previamente, por lo que estaba intacto”, explicó Gabriella Fényes, la arqueóloga principal de la excavación.

Cerca del barrio de Aquincum desocupado, los investigadores descubrieron un acueducto romano y ocho tumbas más simples, pero ninguna se acercaba a la riqueza o condición prístina de la tumba sellada.

Siguiendo las costumbres funerarias romanas, el sarcófago contenía varios objetos: dos vasos de vidrio completamente intactos, figuras de bronce y 140 monedas. Un alfiler de hueso para el cabello, una pieza de joyería de ámbar y rastros de tela con hilos de oro, junto con el tamaño del esqueleto, indican que la tumba pertenecía a una joven.

Fényes comentó que los objetos eran “artículos que sus familiares dieron a la fallecida para su viaje eterno”.

“La fallecida fue enterrada con mucho cuidado por sus familiares. Debieron haber amado mucho a quien enterraron aquí”, expresó.

Durante el período romano, gran parte de lo que hoy es Hungría formaba la provincia de Panonia, cuya frontera corría a lo largo de la orilla derecha del río Danubio a menos de 1,6 kilómetros (1 milla) del sitio.

A poca distancia se encontraba un campamento legionario que custodiaba la frontera del imperio, y se cree que las estructuras recién encontradas formaban parte del asentamiento civil que creció a su alrededor.