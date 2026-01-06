En Coahuila apoyamos la detención de Maduro, 92% respalda su captura: Manolo Jiménez
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Mandatario estatal reafirma su postura y complementa con resultados de una encuesta que realizó en redes sociales
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, afirmó que la mayoría de los coahuilenses está a favor de la detención de Nicolás Maduro, de acuerdo con un sondeo que él mismo realizó a través de redes sociales.
En la encuesta difundida por el Mandatario coahuilense, quien calificó a Maduro como un “presunto narcopresidente”, los resultados arrojaron que 92 por ciento se manifestó a favor de su detención.
TE PUEDE INTERESAR: Nicolás Maduro mantuvo vínculos con Los Zetas durante el auge del cártel en Coahuila
En entrevista durante el evento en que se compartió la Rosca de Reyes en Plaza de Armas, Jiménez destacó que esta postura no surge únicamente del análisis político, sino también del contacto directo con la comunidad venezolana residente en Coahuila, cuyos integrantes —aseguró— expresaron su alegría tras conocerse la noticia.
“Aquí en Coahuila apoyamos esta detención que realizó el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se trata de un dictador que le hizo mucho daño a su país”, señaló el gobernador.
Jiménez recordó que durante la década de los años noventa, Venezuela era considerado el país más próspero de América Latina, con indicadores económicos superiores a los de México, Brasil, Argentina y Chile. No obstante, afirmó que en los últimos 25 años, bajo gobiernos que calificó como socialistas y populistas, se inició un proceso de descomposición social y económica.
Para el Mandatario estatal, los hechos y las cifras respaldan el descontento ciudadano, al estimarse que alrededor de ocho millones de venezolanos han tenido que abandonar su país como consecuencia de la gestión del régimen chavista.
TE PUEDE INTERESAR: Fiscal general de Venezuela rechaza juicio contra Maduro en EU; resalta que el venezolano goza de inmunidad
Asimismo, señaló que la prensa internacional ha documentado constantes abusos de poder y la comisión de diversos delitos bajo la estructura política consolidada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, lo que —dijo— ha llevado al país de un escenario de prosperidad a una realidad marcada por la pobreza y la corrupción.
Aunque reiteró su respaldo a la detención, el Gobernador reconoció que la forma en que se llevó a cabo genera debate.
Precisó que, si bien el procedimiento es un tema que puede discutirse aparte, el hecho de la detención cuenta con respaldo ciudadano ante la necesidad de que se rindan cuentas por los daños causados a toda una nación.
TE PUEDE INTERESAR: Trump acusa a Maduro de haber matado a millones, tener ‘cámara de tortura’ e imitarlo al bailar
“Es sorprendente porque realmente son personajes de la política que han hecho mucho daño, y ahí están los hechos, ya están las pruebas”, aseveró Jiménez Salinas.