En Coahuila apoyamos la detención de Maduro, 92% respalda su captura: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, afirmó que la mayoría de los coahuilenses está a favor de la detención de Nicolás Maduro, de acuerdo con un sondeo que él mismo realizó a través de redes sociales.

En la encuesta difundida por el Mandatario coahuilense, quien calificó a Maduro como un “presunto narcopresidente”, los resultados arrojaron que 92 por ciento se manifestó a favor de su detención.

En entrevista durante el evento en que se compartió la Rosca de Reyes en Plaza de Armas, Jiménez destacó que esta postura no surge únicamente del análisis político, sino también del contacto directo con la comunidad venezolana residente en Coahuila, cuyos integrantes —aseguró— expresaron su alegría tras conocerse la noticia.

“Aquí en Coahuila apoyamos esta detención que realizó el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se trata de un dictador que le hizo mucho daño a su país”, señaló el gobernador.