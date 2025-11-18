Arresta ICE a un anciano nacido en campo de refugiados y que reside en Estados Unidos desde hace más de 70 años

Internacional
/ 18 noviembre 2025
    Arresta ICE a un anciano nacido en campo de refugiados y que reside en Estados Unidos desde hace más de 70 años
    Paul John Bojerski fue arrestado a finales de octubre y lo trasladaron en un viaje de ocho horas a ‘Alligator Alcatraz. Foto: AP/Alex Brandon

COMPARTIR

TEMAS


Arrestos

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

El el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestó a finales de octubre a Paul John Bojerski, quien es residente de origen polaco de la ciudad de Sanford

MIAMI- Un hombre de 79 años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, tras vivir más de siete décadas en Estados Unidos después de nacer en un campo de refugiados en Alemania, comparecerá el martes ante un juez de inmigración mientras su familia alerta del deterioro de su salud por las condiciones en los centros de detención.

ICE arrestó a finales de octubre durante una cita obligatoria en Orlando a Paul John Bojerski, residente de origen polaco de la ciudad de Sanford que emigró legalmente a los cinco años con su familia a EE.UU. en 1952, tras nacer en un campo de refugiados en Alemania al terminar la Segunda Guerra Mundial, según reportó el diario el Orlando Sentinel.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Gregory Bovino?, el verdugo que ejecuta las redadas de Trump con tácticas fronterizas

En el historial de Bojerski, quien no dispone de la ciudadanía estadounidense, figuran condenas por delitos en los años sesenta y setenta, lo que derivó en una orden de deportación previamente ignorada por las autoridades.

Bojerski acudió en julio como de costumbre a una oficina de ICE en Florida, donde le dijeron que, si no salía voluntariamente del país, lo deportarían.

Se le pidió regresar el 30 de octubre con planes de viaje, pero no pudo porque no tiene ni pasaporte ni un país al que regresar, según su familia

A finales de octubre lo arrestaron y trasladaron en un viaje de ocho horas a ‘Alligator Alcatraz’, centro de detención al oeste de Miami en medio de la zona natural de los Everglades, lugar que activistas migratorios han criticado por sus condiciones “inhumanas” desde su apertura en julio.

Su familia alertó del deterioro de su salud, pues antes caminaba sin ayuda, pero ahora usa silla de ruedas, perdió acceso a su tratamiento habitual por sus cirugías de espalda e, incluso, denunciaron que cayó de su silla y permaneció horas en el suelo de la celda.

Ahora Bojerski está en el centro de Krome, en Miami, donde tiene el martes una audiencia para considerar su libertad bajo fianza.

Exdetenidos denunciaron anteriormente el mal estado de la comida de ‘Alligator Alcatra’z, la falta de atención médica, agua y saneamiento, la infestación de mosquitos y las largas esperas para comunicarse con el exterior.

Temas


Arrestos

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


ICE

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’