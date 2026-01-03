Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados

Colombia ha movilizado a sus fuerzas armadas tras los ataques estadounidenses contra su vecina Venezuela. El presidente Gustavo Petro manifestó su preocupación por la huida de refugiados tras los ataques.

Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional en la que se decidió enviar fuerzas a la frontera ante una posible “afluencia masiva” de personas que salían de Venezuela.

También pidió una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Petro dijo: “El gobierno de Colombia rechaza la agresión contra la soberanía de Venezuela y de América Latina”.

Donald Trump afirmó que Estados Unidos había “capturado” al dictador venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y los había sacado del país después de ataques aéreos nocturnos.

Explosiones sacudieron la capital, Caracas, antes del amanecer del sábado, y el gobierno venezolano afirmó que Estados Unidos había lanzado una serie de ataques contra objetivos civiles y militares.

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo a la televisión estatal que se desconoce el paradero del presidente y su esposa y pidió a Trump pruebas de que estaban vivos.

El presidente cubano calificó de “criminales” los ataques contra Venezuela y pidió una respuesta contundente de la comunidad internacional.

Cuba ha mantenido una relación conflictiva con Estados Unidos desde la Guerra Fría. Actualmente, está sujeta a un embargo económico estadounidense. El presidente Miguel Díaz-Canel declaró que Estados Unidos era responsable de terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano.

Rusia e Irán también expresaron sus objeciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó la medida como una “violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente”.

El vecino gobierno guyanés dijo que estaba monitoreando la situación, que era de “grave preocupación” para la región en general.

El presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Donald Trump, dijo: “¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad!”.

El gobierno español se ha ofrecido a mediar entre Estados Unidos y Venezuela, mientras que su Ministerio de Asuntos Exteriores instó a la desescalada y al respeto del derecho internacional. En un comunicado, un portavoz declaró: “España pide desescalada y moderación, y que se actúe de conformidad con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

“En este sentido, España está dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la crisis actual”.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirmó que Italia estaba siguiendo de cerca la situación, ya que unos 160.000 italianos residen en Venezuela. Tajani añadió que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se mantenía informada.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán anunció que un equipo de crisis se reuniría más tarde el sábado. Una comunicación escrita vista por Reuters indicaba que Alemania mantenía estrecho contacto con la embajada en Caracas.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, se sumó a los llamamientos a la moderación y al respeto del derecho internacional.

Kallas afirmó haber hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el embajador de la UE en Venezuela. «La UE ha declarado reiteradamente que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación», declaró.

El Dr. Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del grupo de expertos Chatham House, dijo que los ataques no fueron una sorpresa y que eran “casi inevitables” después de que los últimos seis meses no lograron conducir a la destitución de Maduro.

Dijo: “Por ahora, parece que Estados Unidos se ha centrado en infraestructura militar clave: Fuerte Tiuna, un cuartel militar desocupado, varios aeródromos y bases. ¿Será esto suficiente para provocar un cambio de régimen por sí solo? ¿O será necesario que continúe? Francamente, aunque algunas fuerzas de operaciones especiales estadounidenses podrían desembarcar en Venezuela para apoyar ataques selectivos, es improbable una invasión militar total. ¿Pueden estos ataques continuar indefinidamente?

Según encuestas, los ciudadanos estadounidenses se oponen al uso de sus fuerzas armadas en Venezuela. Y cualquier ataque dentro de Venezuela ahora probablemente obligará a una votación en el Congreso bajo la Ley de Poderes de Guerra.