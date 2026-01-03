Protestan en nueva Embajada de EU en CDMX por captura de Maduro

CDMX.- Un grupo de manifestantes se concentró la mañana de este sábado frente a la nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para condenar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida —según el propio gobierno estadounidense— durante una operación militar en Venezuela.

En el lugar, los asistentes corearon consignas y exhibieron carteles contra la intervención. “Repudiamos el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro... Detengamos la guerra contra Venezuela”, expresaron durante el mitin, de acuerdo con lo documentado en la protesta.

La movilización se convocó desde la madrugada y fue citada a las 10:00 horas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica el complejo diplomático; el plantón se mantuvo mientras elementos de seguridad resguardaban el perímetro.

SE reportó que, ya con varias horas de manifestación, los participantes insistieron en que Estados Unidos “debe terminar la intervención” y entonaron consignas como “Alerta, alerta... la espada de Bolívar por América Latina”, frente a decenas de elementos de seguridad.

En entrevista citada por ese medio, una activista identificada como Patricia sostuvo que el gobierno mexicano debería condenar con mayor fuerza las acciones de Washington y advirtió sobre el riesgo de que este tipo de operaciones se replique en otros países de la región.

La protesta se da después de que el presidente Donald Trump afirmara que fuerzas estadounidenses realizaron ataques y capturaron a Maduro y a Flores, mientras funcionarios venezolanos denunciaron una “agresión” y exigieron su devolución; la operación ha provocado reacciones encontradas en distintos países.

Además de la exigencia de liberación y el llamado a frenar las hostilidades, durante la protesta se observaron mensajes de respaldo a causas regionales y críticas a un eventual “saqueo” de recursos, según el recuento publicado Con información de El Universal