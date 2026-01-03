Protestan en nueva Embajada de EU en CDMX por captura de Maduro

Noticias
/ 3 enero 2026
    Protestan en nueva Embajada de EU en CDMX por captura de Maduro
    En el lugar, los asistentes corearon consignas y exhibieron carteles contra la intervención. /FOTO: ESPECIAL

Banderas, consignas y advertencias sobre una escalada regional; piden frenar intervención en Venezuela

CDMX.- Un grupo de manifestantes se concentró la mañana de este sábado frente a la nueva Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para condenar la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida —según el propio gobierno estadounidense— durante una operación militar en Venezuela.

En el lugar, los asistentes corearon consignas y exhibieron carteles contra la intervención. “Repudiamos el bombardeo yanqui y secuestro de Maduro... Detengamos la guerra contra Venezuela”, expresaron durante el mitin, de acuerdo con lo documentado en la protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Organizaciones que buscan ser partidos ‘roban’ afiliados a PAN, PRI y Morena

La movilización se convocó desde la madrugada y fue citada a las 10:00 horas en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se ubica el complejo diplomático; el plantón se mantuvo mientras elementos de seguridad resguardaban el perímetro.

SE reportó que, ya con varias horas de manifestación, los participantes insistieron en que Estados Unidos “debe terminar la intervención” y entonaron consignas como “Alerta, alerta... la espada de Bolívar por América Latina”, frente a decenas de elementos de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Tiene Sector Salud como reto del 2026 obtener medicinas suficientes y para todos

En entrevista citada por ese medio, una activista identificada como Patricia sostuvo que el gobierno mexicano debería condenar con mayor fuerza las acciones de Washington y advirtió sobre el riesgo de que este tipo de operaciones se replique en otros países de la región.

La protesta se da después de que el presidente Donald Trump afirmara que fuerzas estadounidenses realizaron ataques y capturaron a Maduro y a Flores, mientras funcionarios venezolanos denunciaron una “agresión” y exigieron su devolución; la operación ha provocado reacciones encontradas en distintos países.

Además de la exigencia de liberación y el llamado a frenar las hostilidades, durante la protesta se observaron mensajes de respaldo a causas regionales y críticas a un eventual “saqueo” de recursos, según el recuento publicado Con información de El Universal

Temas


protestas

Localizaciones


CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional.

Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados
Primera sacudida

Primera sacudida
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
El 2026 inició, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?
Historias. Secuelas, superhéroes y adaptaciones literarias encabezan la lista de películas que buscarán dominar la taquilla el próximo año.

¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
Armando “Toro” Reséndiz posa con el cinturón supermediano de la AMB, tras ser elevado a campeón mundial luego del retiro de Terence Crawford.

Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford
Batalla. El caso contra Will Smith se encuentra en fase preliminar y aún no tiene fecha de audiencia.

Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado