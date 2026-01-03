Trump afirma que ‘el pueblo es libre’ tras captura de Nicolás Maduro en operación militar en Venezuela

Internacional
/ 3 enero 2026
    Trump afirma que ‘el pueblo es libre’ tras captura de Nicolás Maduro en operación militar en Venezuela
    Donald Trump aseguró que la detención de Nicolás Maduro durante un operativo militar en Venezuela hizo “más seguro” al hemisferio occidental EFE

El presidente de Estados Unidos ofrece detalles sobre el operativo y declara que la región es más segura

Durante una conferencia de prensa celebrada este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al operativo militar realizado en Venezuela durante la madrugada, que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En su intervención, Trump declaró que con la detención de Maduro “el pueblo es libre” y aseguró que la región del hemisferio occidental es un lugar “mucho más seguro”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

DECLARACIONES DE DONALD TRUMP SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Al iniciar su intervención, Trump afirmó:

“El dictador y terrorista Maduro por fin ha desaparecido de Venezuela. El pueblo es libre. Vuelve a ser libre. Ha sido un largo camino para ellos, pero ahora son libres. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana.”

El presidente estadounidense aseguró que con la captura del mandatario venezolano, se fortalece la seguridad de su país y de la región.

“Esta mañana es una nación más orgullosa porque no permitió que esta horrible persona entrara en este país y nos hiciera cosas muy malas. No permitió que eso sucediera y ahora mismo el hemisferio occidental es un lugar mucho más seguro.”

Trump también ofreció agradecimientos al equipo militar que participó en el operativo, destacando la labor de uno de los generales involucrados.

“Así que quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias al general Raisin Kane, es un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales. He trabajado con algunos que no me gustaban, he trabajado con algunos a los que no respetaba. He trabajado con algunos que simplemente no eran buenos. Pero este hombre es fantástico. Anoche vi uno de los ataques más precisos contra la soberanía.”

CONTEXTO DEL ATAQUE REALIZADO CONTRA VENEZUELA PARA CAPTURAR A NICOLÁS MADURO

La conferencia se desarrolló tras una operación militar ejecutada durante la madrugada en Venezuela, atribuida por el gobierno de Estados Unidos a sus fuerzas armadas. Según el presidente Trump, el objetivo del operativo era capturar al presidente Nicolás Maduro, considerado por la administración estadounidense como responsable de acciones contrarias a los intereses de seguridad regional.

El operativo tuvo lugar alrededor de las primeras horas del sábado y, según Trump, culminó con la detención de Maduro, quien luego fue trasladado fuera de territorio venezolano. La declaración de Trump siguió a la confirmación oficial de la captura y se centró en los resultados de la acción militar y sus implicaciones según la perspectiva del gobierno de Estados Unidos.

IMPLICACIONES DE LA CAPTURA DE MADURO

En su discurso, Trump vinculó la detención de Maduro con un incremento de la seguridad tanto para Estados Unidos como para la región del hemisferio occidental. La captura, en palabras del presidente, permitiría que el pueblo venezolano recupere su libertad y que la amenaza que representaba la figura del mandatario venezolano deje de ser una preocupación directa para Estados Unidos.

La declaración de Trump refrendó la posición de su administración respecto a la situación en Venezuela y los motivos del operativo que llevó a cabo las fuerzas armadas estadounidenses en la capital venezolana durante la madrugada.

TE PUEDE INTERESAR: México condena ataque de Estados Unidos a Venezuela; Sheinbaum cita artículo 2 de la ONU

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos han señalado que el operativo fue realizado bajo la orden del presidente Trump y que culminó sin muertes de personal estadounidense. No obstante, Trump dedicó parte de su conferencia a destacar la precisión y el éxito de las maniobras implementadas por las fuerzas armadas, así como la participación de altos mandos como el general mencionado en su discurso.

La información sobre detenciones, traslados y consecuencias políticas y diplomáticas sigue en desarrollo tras los anuncios hechos durante esta conferencia de prensa. Las declaraciones del presidente estadounidense constituyen el pronunciamiento oficial más reciente sobre la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro y que, según Trump, marca un cambio en la situación de Venezuela y en la región.

Temas


Detenciones
operativos

Localizaciones


Estados Unidos
Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Petro publicó en X que su gobierno había celebrado una reunión de seguridad nacional.

Colombia envía fuerzas armadas a frontera con Venezuela ante preocupación por afluencia de refugiados
Primera sacudida

Primera sacudida
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria indica que el siguiente descanso está programado para finales del mes de marzo.

Semana Santa 2026: SEP confirma las siguientes vacaciones para preescolar, primaria y secundaria
El 2026 inició, y con ello, la primera Luna llena del año llegará más brillante que nunca, deleitando las pupilas de los amantes de la astronomía.

Primera Superluna del 2026: ¿cuándo será la luna llena de enero en México?
Historias. Secuelas, superhéroes y adaptaciones literarias encabezan la lista de películas que buscarán dominar la taquilla el próximo año.

¿Cuál es el que esperas? Los filmes más esperados de 2026: de ‘La Odisea’, ‘Toy Story’ a ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
Armando “Toro” Reséndiz posa con el cinturón supermediano de la AMB, tras ser elevado a campeón mundial luego del retiro de Terence Crawford.

Mexicano ‘Toro’ Reséndiz es nuevo campeón mundial tras retiro de Terence Crawford
Batalla. El caso contra Will Smith se encuentra en fase preliminar y aún no tiene fecha de audiencia.

Sigue el drama: niega Will Smith acusación de acoso sexual de su exempleado