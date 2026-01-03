Trump afirma que ‘el pueblo es libre’ tras captura de Nicolás Maduro en operación militar en Venezuela

En su intervención, Trump declaró que con la detención de Maduro “el pueblo es libre” y aseguró que la región del hemisferio occidental es un lugar “mucho más seguro”.

Durante una conferencia de prensa celebrada este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al operativo militar realizado en Venezuela durante la madrugada, que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro .

DECLARACIONES DE DONALD TRUMP SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Al iniciar su intervención, Trump afirmó:

“El dictador y terrorista Maduro por fin ha desaparecido de Venezuela. El pueblo es libre. Vuelve a ser libre. Ha sido un largo camino para ellos, pero ahora son libres. Estados Unidos es una nación más segura esta mañana.”

El presidente estadounidense aseguró que con la captura del mandatario venezolano, se fortalece la seguridad de su país y de la región.

“Esta mañana es una nación más orgullosa porque no permitió que esta horrible persona entrara en este país y nos hiciera cosas muy malas. No permitió que eso sucediera y ahora mismo el hemisferio occidental es un lugar mucho más seguro.”

Trump también ofreció agradecimientos al equipo militar que participó en el operativo, destacando la labor de uno de los generales involucrados.

“Así que quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias al general Raisin Kane, es un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales. He trabajado con algunos que no me gustaban, he trabajado con algunos a los que no respetaba. He trabajado con algunos que simplemente no eran buenos. Pero este hombre es fantástico. Anoche vi uno de los ataques más precisos contra la soberanía.”

CONTEXTO DEL ATAQUE REALIZADO CONTRA VENEZUELA PARA CAPTURAR A NICOLÁS MADURO

La conferencia se desarrolló tras una operación militar ejecutada durante la madrugada en Venezuela, atribuida por el gobierno de Estados Unidos a sus fuerzas armadas. Según el presidente Trump, el objetivo del operativo era capturar al presidente Nicolás Maduro, considerado por la administración estadounidense como responsable de acciones contrarias a los intereses de seguridad regional.

El operativo tuvo lugar alrededor de las primeras horas del sábado y, según Trump, culminó con la detención de Maduro, quien luego fue trasladado fuera de territorio venezolano. La declaración de Trump siguió a la confirmación oficial de la captura y se centró en los resultados de la acción militar y sus implicaciones según la perspectiva del gobierno de Estados Unidos.

IMPLICACIONES DE LA CAPTURA DE MADURO

En su discurso, Trump vinculó la detención de Maduro con un incremento de la seguridad tanto para Estados Unidos como para la región del hemisferio occidental. La captura, en palabras del presidente, permitiría que el pueblo venezolano recupere su libertad y que la amenaza que representaba la figura del mandatario venezolano deje de ser una preocupación directa para Estados Unidos.

La declaración de Trump refrendó la posición de su administración respecto a la situación en Venezuela y los motivos del operativo que llevó a cabo las fuerzas armadas estadounidenses en la capital venezolana durante la madrugada.