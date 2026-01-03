Reaparece María Corina Machado y afirma que Edmundo González debe gobernar Venezuela como ‘legítimo presidente’
Machado afirmó que el país atraviesa un momento decisivo y apeló a la voluntad expresada por la ciudadanía en las elecciones del 28 de julio
Tras difundirse la versión de la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de Estados Unidos, la dirigente opositora venezolana María Corina Machado difundió un pronunciamiento en redes sociales en el que llamó a una activación ciudadana inmediata y sostuvo que Edmundo González Urrutia debe asumir el poder como presidente legítimo de Venezuela.
En su mensaje, Machado afirmó que el país atraviesa un momento decisivo y apeló a la voluntad expresada —según ella— por la ciudadanía en las elecciones del 28 de julio. Señaló que González Urrutia cuenta con el mandato popular para asumir de manera inmediata la jefatura del Estado y exhortó a la Fuerza Armada Nacional a reconocerlo como comandante en jefe, en apego al orden constitucional.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Todo está en silencio’: Caracas en vilo tras el bombardeo estadounidense
La líder opositora sostuvo que el movimiento democrático se encuentra preparado para hacer valer ese mandato y avanzar hacia la toma del poder, al tiempo que llamó a la población a mantenerse alerta, organizada y activa hasta que se concrete una transición política. Subrayó que dicho proceso requiere la participación de todos los sectores del país.
Machado también instó a los venezolanos que permanecen dentro del territorio nacional a estar atentos a próximas instrucciones que, dijo, serán difundidas a través de los canales oficiales de la oposición. En paralelo, convocó a la diáspora a intensificar sus acciones en el exterior, con el objetivo de involucrar a gobiernos y sociedades internacionales en lo que describió como una gran operación para la reconstrucción del país.
El mensaje concluyó con un llamado a la unidad y a la vigilancia permanente durante lo que calificó como horas determinantes para el futuro de Venezuela.
Por su parte, Edmundo González Urrutia replicó el comunicado en su cuenta de la red social X, acompañado de un breve mensaje en el que aseguró que el liderazgo opositor está preparado para iniciar el proceso de reconstrucción nacional.
González Urrutia fue el candidato presidencial de la oposición en los comicios del 28 de julio de 2024, luego de que Machado fuera inhabilitada para competir. Tras la jornada electoral, el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro sin publicar las actas de votación. La oposición desconoció los resultados y, junto con organizaciones de la sociedad civil, difundió en línea copias de actas recolectadas por sus testigos, las cuales presentó como prueba de un fraude electoral. Pese a las críticas y cuestionamientos internacionales, Maduro permaneció en el poder.
Machado, fundadora del movimiento Vente Venezuela y una de las figuras más críticas del chavismo, pasó cerca de un año en la clandestinidad dentro del país, ante lo que su entorno describió como riesgos contra su integridad y libertad. En diciembre abandonó Venezuela para trasladarse a Oslo, donde fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.
Su salida del país se realizó mediante un operativo discreto que incluyó un traslado por vía marítima y posteriormente aérea. La dirigente no pudo llegar a tiempo a la ceremonia oficial, por lo que el galardón fue recibido por su hija. Días después, Machado apareció públicamente desde un hotel en la capital noruega para saludar a simpatizantes que se congregaron en su apoyo.
El 17 de diciembre, su equipo de prensa informó que ya no se encontraba en Oslo, sin precisar su nuevo destino. Desde entonces, su paradero no ha sido revelado.
¿Sigue México?
Tras confirmar que fuerzas estadounidenses habrían capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó declaraciones en las que vinculó la acción en Caracas con la necesidad de actuar también frente a la situación del narcotráfico en México.
En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, Trump sostuvo que, aunque la operación en Venezuela “no estaba pensada como un mensaje” para México, la crisis del narcotráfico en ese país representa un problema que “habrá que abordar”.
“El narcotráfico ha causado la muerte de cientos de miles de personas en Estados Unidos, y la mayor parte de la droga que ingresa al país proviene de la frontera sur. Es algo que tenemos que resolver. Algo habrá que hacer con México”, dijo Trump, sin especificar qué acciones concretas contempla.
Trump insistió en que, en su opinión, los cárteles de la droga ejercen un control tan fuerte en México que opaca la autoridad del gobierno, en particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien describió como “una buena mujer” pero, dijo, incapaz de controlar a estas organizaciones.
El mandatario estadounidense afirmó que en varias ocasiones ha ofrecido apoyo a México para combatir a los grupos del narcotráfico y que ha propuesto el uso de fuerzas estadounidenses para atacar a los cárteles, oferta que, según él, ha sido rechazada por la administración mexicana.
Estas expresiones surgen en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Ciudad de México tras la operación en Venezuela, que ha sido condenada por varios gobiernos de la región y calificada por México como una violación del derecho internacional.
Por ahora, ni el gobierno mexicano ni las autoridades responsables han emitido una respuesta oficial a las palabras de Trump sobre una posible acción en territorio mexicano. La relación bilateral podría verse afectada si Washington avanza con propuestas o medidas concretas en torno al combate al narcotráfico.