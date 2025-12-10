Arrestan a Luis Arce, expresidente de Bolivia

Internacional
/ 10 diciembre 2025
    Arrestan a Luis Arce, expresidente de Bolivia
    Arce mantiene una disputado con el actual presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira. FOTO: AP

Acusa colaboradora arresto ilegal de Arce, quien es señalado por la Fiscalía peruana de transferir dinero del Estado a cuentas particulares cuando era ministro de Economía

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en La Paz un mes después de dejar el cargo presidencial, aseguró la exministra de la Presidencia María Nela Prada.

“Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce Catacora”, dijo la colaboradora del exmandatario boliviano.

La exministra dijo que el arresto fue “totalmente ilegal” y se dio en el barrio de Sopocachi para después ser llevado a dependencias de la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (FELC).

De acuerdo con el canal estatal BoliviaTV, el expresidente Arce fue arrestado presuntamente por sus vínculos con el desaparecido Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (Fondioc), a cuyos administradores investigan autoridades por enriquecimiento ilícito, daño económico y contratos lesivos del Estado.

La Fiscalía peruana señala a Arce de desembolsar dinero del Estado a cuentas particulares cuando fungía como ministro de Economía (2006-2017). Ese recursos estaba destinado a proyectos del fondo que nunca se habrían ejecutado.

El arresto se desencadenó del testimonio de la exdiputada por el MAS, Lidia Patty, quien es investigada por el mismo caso y actualmente está sujeta a detención preventiva por seis meses. Tras ser acusada de incumplimiento de contrato, declaró que fue Arce quien autorizó el depósito a su cuenta.

El arresto se da luego de que el actual presidente boliviano, Rodrigo Paz, emprendió al menos 10 comisiones de la verdad para investigar la administración de MAS. Una de ellas investiga el Fondioc, que dejó de operar en 2015 luego de que su presidenta, Nemesia Achacollo, fue hallada culpable por anomalías con 10 millones de dólares en proyectos productivos para el campo que no fueron justificados.

El caso fue reanudado recientemente tras involucrar a la exdiputada Patty, a quien acusan de incumplimiento de contrato por recibir 100 mil dólares del Estado entre 2009 y 2010 supuestamente destinados a iniciativas de agricultura.

Con información de El País

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

