UNICEF alerta de que más de 200 millones de niños requerirán ayuda humanitaria en 2026

/ 10 diciembre 2025
    Una familia sudanesa llega con sus pertenencias a la frontera con Sudán del Sur. Foto: EFE/EPA/Diego Menjibar
EFE
por EFE

Entre los 73 millones de niños a los que se aspira a dar apoyo el año que viene hay 37 millones de niñas y 9.1 millones de menores con discapacidades

MADRID- El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alertó este miércoles de que más de 200 millones de niños necesitarán ayuda humanitaria en 2026 en 133 países y territorios, y solicitó 7,660 millones de dólares (unos 6,580 millones de euros) para poder proporcionar un apoyo urgente a 73 millones de menores.

En su informe “Acción Humanitaria para la Infancia”, presentado en Madrid, el organismo subraya que el aumento de los conflictos, el crecimiento del hambre, los recortes de financiación a escala mundial y el colapso de los servicios básicos están llevando las necesidades humanitarias de la infancia a niveles extremos en todo el mundo.

Llamamiento al sector privado y público

Entre los 73 millones de niños a los que se aspira a dar apoyo el año que viene hay 37 millones de niñas y 9.1 millones de menores con discapacidades.

Su petición para 2026 presenta un recorte de cerca del 22 % respecto a la de 2025, que ascendía a 9,900 millones de dólares (unos 8,500 millones de euros).

El director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, recalcó en una conferencia de prensa que “es indispensable” que el sector privado y las administraciones públicas sigan comprometidas porque el sistema humanitario se encuentra sometido a mucho “estrés” debido a un incremento de las necesidades y una disminución de los recursos.

$!Niñas en el único centro pediátrico que trata la desnutrición en el norte de la Franja.
Niñas en el único centro pediátrico que trata la desnutrición en el norte de la Franja. Foto: EFE/Ahmad Awad

Déficit de financiación del 72% en programas de nutrición

La advertencia se produce en un momento en que los recortes de financiación anunciados y previstos por parte de gobiernos donantes ya están limitando la capacidad del organismo multilateral.

Solo en los programas de nutrición de UNICEF, el déficit de financiación del 72 % en 2025 obligó a recortar intervenciones en 20 países prioritarios, y en educación el déficit de 745 millones de dólares dejó a millones de niños en riesgo de perder el acceso a la enseñanza.

De los 7,660 millones solicitados para 2026, el 40 % irá destinado a agua, saneamiento, higiene y nutrición, un 16 % a educación, otro 14 % a sanidad y otro 12 %, entre otras partidas, a protección de la infancia.

Las mayores necesidades de financiación para 2026 se concentran en Sudán (962.8 millones de dólares), Afganistán (949 millones) y Palestina (673.8 millones), donde niñas y niños afrontan crisis de extrema gravedad, con riesgo de hambruna en Gaza y en partes de Darfur y Kordofán (Sudán).

Oriente Medio y norte de África, las regiones más necesitadas

La región para la que se requiere más fondos es Oriente Medio y el norte de África, con un total de 2,999 millones de dólares solicitados. El Líbano, Palestina y Sudán se encuentran en esta zona.

África central y oriental, con 1,241 millones de dólares requeridos, y el sudeste asiático (1,128 millones), con Afganistán y Bangladesh como zonas prioritarias, son las otras dos regiones que acaparan el grueso de la ayuda pedida.

“Las necesidades han aumentado, pero no solo en cifras de millones de niños, sino también en severidad. Estamos en crisis solapadas una tras otra, que van haciendo que la vulnerabilidad de los niños y las niñas y el riesgo sea aún más grave”, añadió en la rueda de prensa la coordinadora global de emergencias de UNICEF, Inés Lezama.

Cambios por los recortes

Ante la restricción del acceso humanitario y la caída de aportaciones, la organización recalca que está adaptando su acción para poder trabajar de manera eficaz.

Entre los cambios ha debido priorizar las intervenciones que salvan vidas y tienen un mayor impacto, reforzar las alianzas con gobiernos y actores locales o invertir en preparación y actuación anticipatoria.

“Hay menos fondos y entonces tenemos que tomar decisiones muy complicadas en el día a día de qué actividades podemos hacer, con qué frecuencia, qué niños tenemos que priorizar. (...) No solo tenemos que salvar vidas, tenemos también que preocuparnos por las violencias graves contra la infancia”, resumió Lezama.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

