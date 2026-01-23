Arrestan a Ryan Wedding, ex atleta olímpico acusado de asesinato y tráfico de drogas

Ryan Wedding, exsnowboarder olímpico canadiense, fue arrestado esta semana tras años de ser considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos vinculados a organizaciones criminales en América del Norte. Dos funcionarios policiales familiarizados con la investigación confirmaron el arresto a NBC News, el cual pone fin a una intensa persecución internacional encabezada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Wedding, de 44 años, figuraba desde marzo en la lista de los “Diez más buscados” del FBI, una distinción reservada a criminales de alto perfil.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura o procesamiento judicial.

Un imperio criminal transnacional

De acuerdo con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding está acusado de dirigir una organización transnacional de tráfico de drogas responsable de introducir aproximadamente 60 toneladas métricas de cocaína al año a la ciudad de Los Ángeles. La droga era transportada desde México mediante camiones de carga pesada, una logística que evidenciaba la magnitud y sofisticación de la red criminal.

El director del FBI, Kash Patel, llegó a comparar a Wedding con figuras emblemáticas del narcotráfico como Pablo Escobar y Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del cártel de Sinaloa, subrayando el nivel de violencia y control territorial que habría alcanzado su organización.

Violencia extrema y asesinato de un testigo federal

La acusación contra Wedding no se limita al narcotráfico. En septiembre de 2024 fue imputado por intento de asesinato y otros delitos relacionados con crimen organizado. Dos meses después, en noviembre, se hizo pública una acusación formal emitida por un gran jurado federal, en la que se le responsabiliza directamente de la muerte de un testigo federal que se preparaba para declarar en su contra.

Según los documentos judiciales, el testigo fue asesinado a tiros en un restaurante luego de que Wedding presuntamente ofreciera una recompensa por su cabeza. Las autoridades sostienen que utilizó incluso un sitio web canadiense para localizar al testigo y a su esposa, un método inusual que revela el grado de planificación y frialdad con el que operaba.

De Salt Lake City al mundo del crimen

La historia de Wedding resulta particularmente impactante por su pasado deportivo. En 2002 representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City, cuando aún era considerado una promesa del snowboard internacional.

Sin embargo, de acuerdo con la fiscalía federal, su incursión en el crimen organizado comenzó en 2008, apenas seis años después de su participación olímpica. Ese año, viajó a San Diego junto con otros dos hombres para adquirir cocaína. El proveedor con el que se reunirían resultó ser un informante encubierto del FBI.

Wedding fue arrestado, llevado a juicio y en noviembre de 2009 declarado culpable de conspiración para distribuir cocaína. Recibió una condena de 48 meses de prisión federal y fue liberado en diciembre de 2011.

El nacimiento de una organización criminal

Lejos de abandonar el crimen tras su paso por prisión, las autoridades sostienen que Wedding fundó su propia empresa criminal de drogas tras recuperar la libertad. A partir de entonces, habría construido una red internacional que operaba entre México, Estados Unidos y Canadá, caracterizada por altos niveles de violencia y una estructura logística compleja.

Las investigaciones señalan que su organización mantenía vínculos estrechos con el cártel de Sinaloa, el cual presuntamente le brindó protección mientras se ocultaba en territorio mexicano.

Golpes recientes a su patrimonio

El mes pasado, autoridades mexicanas realizaron un operativo que resultó en la incautación de decenas de motocicletas con un valor estimado de 40 millones de dólares, las cuales se creía que pertenecían a Wedding. Además, aseguraron dos medallas olímpicas, vehículos de lujo, drogas, obras de arte y otros bienes en distintos puntos de la Ciudad de México, un hallazgo que simboliza de forma contundente la dualidad de su vida: gloria deportiva y crimen organizado.

Conferencia y próximos pasos

Las autoridades estadounidenses anunciaron que ofrecerán más detalles sobre el arresto de Wedding en una conferencia de prensa programada para la mañana del viernes. Se espera que se revelen datos sobre el lugar exacto de la captura, el proceso de extradición y los cargos adicionales que podría enfrentar.

La caída de Ryan Wedding cierra uno de los capítulos más insólitos del crimen contemporáneo: el de un atleta olímpico que pasó de competir en la élite del deporte mundial a encabezar una de las organizaciones de tráfico de drogas más violentas del continente.