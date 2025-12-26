Decomisan drogas y vehículos ligados a Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa
Fuerzas federales aseguraron drogas, vehículos de lujo y decenas de motocicletas relacionadas con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI
Autoridades federales en México realizaron un operativo en el que decomisaron drogas, vehículos de lujo y 62 motocicletas de alta gama presuntamente vinculadas con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense que es buscado por autoridades de Estados Unidos por su supuesta participación en actividades de narcotráfico.
De acuerdo con información oficial, el aseguramiento se llevó a cabo tras cuatro cateos en inmuebles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de una investigación conjunta derivada de trabajos de inteligencia y cooperación internacional.
En los domicilios intervenidos se localizaron dosis de metanfetamina y marihuana, además de bienes de alto valor económico.
Entre lo incautado destacan 62 motocicletas de lujo, dos vehículos de alta gama, obras de arte, diversa documentación, cartuchos útiles y un cargador.
Las propiedades quedaron aseguradas y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar la procedencia de los bienes y su posible uso en operaciones delictivas.
Las investigaciones señalan que Wedding, quien participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, es considerado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como uno de los principales objetivos en la lucha contra el narcotráfico transnacional, al ser presuntamente un colaborador relevante del Cártel de Sinaloa.
El FBI lo mantiene en su lista de los fugitivos más buscados y ofrece una recompensa millonaria por información que conduzca a su captura.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, como parte de los esfuerzos coordinados entre México y Estados Unidos para combatir estructuras criminales con presencia internacional.