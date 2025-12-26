Decomisan drogas y vehículos ligados a Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa

Autoridades federales en México realizaron un operativo en el que decomisaron drogas, vehículos de lujo y 62 motocicletas de alta gama presuntamente vinculadas con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense que es buscado por autoridades de Estados Unidos por su supuesta participación en actividades de narcotráfico.

De acuerdo con información oficial, el aseguramiento se llevó a cabo tras cuatro cateos en inmuebles ubicados en la Ciudad de México y el Estado de México, como parte de una investigación conjunta derivada de trabajos de inteligencia y cooperación internacional.

En los domicilios intervenidos se localizaron dosis de metanfetamina y marihuana, además de bienes de alto valor económico.

Entre lo incautado destacan 62 motocicletas de lujo, dos vehículos de alta gama, obras de arte, diversa documentación, cartuchos útiles y un cargador.

Las propiedades quedaron aseguradas y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las indagatorias para determinar la procedencia de los bienes y su posible uso en operaciones delictivas.