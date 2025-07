Asegura alcaldesa de LA que la razón principal de las redadas de Trump es el ‘racismo’

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se ha convertido en uno de los rostros más destacados en la lucha contra las redadas de migrantes ordenadas por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump: ha encabezado protestas pacíficas, llevado las decisiones del presidente a tribunales... En entrevista con EL UNIVERSAL, Bass se queja de que la razón de las redadas no es, como afirma el gobierno, detener a criminales.

“Lo han estado haciendo por su aspecto físico; es lo que provocó que se presentara una demanda para detener esto, que no sean detenidos por su aspecto latino o con algún tipo de racismo”.

Asegura que el daño provocado por las redadas “ha sido profundo, porque hasta el día de hoy las personas no saben dónde están sus familiares, en qué centros de detención; además no reciben ayuda legal, no están permitiendo que los abogados entren a ayudarles”.

Económicamente, añade, “ha sido un golpe devastador; muchos negocios latinos están sufriendo porque los trabajadores migrantes no se presentan a trabajar”.

¿Cuál es el estatus de las redadas? ¿Han cesado en la ciudad de Los Ángeles y alrededores?

—Presentamos un documento, una orden ejecutiva en la corte para tratar de frenar cualquier tipo de redadas, para que los agentes de migración no puedan hacer ningún tipo de arresto si no tienen una orden de cateo.

Desde ese día, no hemos escuchado ningún tipo de redadas, la ciudad ha estado en calma, pero no quiere decir que no las haya, porque ellos pueden llevarlas a cabo.

Nos hemos enterado a través de organizaciones que se dedican a apoyar, como CHIRLA (Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes), SALEF (Salvadoran American Leadership and Educational Fund), o NETWORK o RRN (Red de respuesta rápida) sobre en dónde se están llevando, lo que significa que ellos pueden continuar haciendo este tipo de arrestos.

Nos enteramos así porque no hay ningún tipo de comunicación entre esta ciudad, yo como alcaldesa, y la administración del presidente.

¿Sabe cuántos indocumentados mexicanos han sido detenidos?

—Realmente no hay un conteo de los arrestos que se han realizado en estas redadas, porque no nos dan información, pero calculamos que son aproximadamente como mil arrestos, que se llevaron a cabo en ciudades circunvecinas, incluyendo la ciudad de Los Ángeles, mexicanos y de otras nacionalidades.

Ellos han sido muy claros en estas redadas: no importa que sean mexicanos o centroamericanos, lo han estado haciendo por su aspecto físico, que es lo que provocó que se llevara a cabo esta demanda para que se detenga esto, que no sean detenidos por su aspecto latino o con algún tipo de racismo.

Y quiero recalcar que 50% de los ciudadanos que viven aquí en la ciudad de Los Ángeles son latinos, lo que significa que la mayoría de los arrestos van a ser a la comunidad latina que vive aquí en Los Ángeles.

¿Qué impacto ha tenido esto en la ciudad de Los Ángeles?

—Con estas redadas el daño ha sido profundo, porque hasta el día de hoy las personas no saben dónde están sus familiares, ni su paradero, en qué centros de detención están; además no reciben ayuda legal, no están permitiendo que los abogados entren a ayudarles.

En la economía ha sido un golpe devastador, muchos negocios latinos están sufriendo porque los trabajadores migrantes no se presentan a trabajar, no hay consumidores ni clientes que estén viniendo a comprar, o que estén consumiendo en los negocios; esto no sólo se trata de un asunto de seguridad o de buscar criminales, como dicen, es algo más, porque ha sido devastador para la ciudad de Los Ángeles.

El presidente Trump quiere contener la migración irregular por todos los medios, alegando que se están filtrando “delincuentes”.

¿California se ha sentado a hablar con los republicanos o con el Congreso de este tema?

—Hasta el momento no hay un tipo de diálogo con la administración de Donald Trump. Yo como alcaldesa lo he intentado, pero ha sido imposible, no ha dado fruto. Y como alcaldesa por 12 años he sido parte del Congreso, he estado en contacto, en constante comunicación con el Congreso; desafortunadamente no hay algún acercamiento, o algún tipo de diálogo.

¿Se ha acercado usted a las familias afectadas? ¿Qué le dicen?

—Las familias me han dicho que tienen mucho miedo, no saben qué hacer, pero como alcaldesa les he dicho que voy a pelear por ellos, los voy a ayudar y a defender en lo que pueda.

¿Qué tipo de ayuda, financiera o legal están destinando para las familias afectadas? ¿Cómo se están coordinando con México en esto?

—Por supuesto que lo estamos haciendo, pero es muy importante que se entienda que no es con dinero del gobierno; los recursos están siendo donados por diversas organizaciones para poder ayudar a las familias afectadas. He estado hablado con el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, con el que tenemos una relación muy buena, nos estamos ayudando mutuamente para apoyar a los afectados.