La realeza musical de 2025: reinan Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd en el top del streaming

Israel García
Colaboraciones, fórmulas repetidas, canciones latinas y hits globales dominaron el año en plataformas musicales... pero ¿es momento de renovar a los favoritos? Aquí te enlistamos a los grandes ganadores

/ 23 diciembre 2025
El año cierra, las plataformas musicales publican sus resúmenes de popularidad y los fans hablan por sí solos en redes sociales. Así, algunas estrellas se mantienen como los auténticos “reyes” del streaming en servicios como Spotify, pese a las críticas constantes hacia su música.

Aunque varios artistas parecen repetir fórmulas ya conocidas —como Taylor Swift o The Weeknd—, continúan encabezando las listas, junto a sorpresas en colaboraciones como ROSÉ con Bruno Mars y el regreso de Lady Gaga como una figura vigente del pop global.

Por su parte, México demostró una vez más que se deja guiar por las tendencias, esta vez impulsadas por los corridos tumbados, un fenómeno que incluso ha llegado a Europa con exponentes “del pueblo” como Peso Pluma, entre otros.

BAD BUNNY

Ubicarse como el artista más escuchado del año en la plataforma no es novedad para el puertorriqueño, quien ya había reinado en 2020, 2021 y 2022.

En buena parte gracias a su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que fue el más reproducido de 2025, Bad Bunny registró más de 19.8 mil millones de streams globales. De ese material, su canción “DtMF” se posicionó como la quinta más escuchada del año.

Además, su álbum Un Verano Sin Ti (2022) se ubicó como el décimo más reproducido a nivel global y el artista fue el segundo más escuchado en México.

TAYLOR SWIFT

Tras finalizar The Eras Tour en 2024, la cantautora lanzó un nuevo álbum de estudio en octubre, sin que ello afectara su relevancia: se colocó como la segunda artista con más oyentes en 2025.

Durante 2023 y 2024, Swift fue la artista más escuchada de la plataforma, superando en ambos años los 26 mil millones de reproducciones.

El duodécimo álbum de su carrera rompió récords al convertirse en el más reproducido en un solo día en la historia de Spotify, mientras que su sencillo “The Fate of Ophelia” alcanzó la misma marca a nivel canción.

THE WEEKND

En 2024 se posicionó como el segundo artista más reproducido y en 2025 no abandonó el top, colocándose en la tercera posición, la misma que ocupó en 2023.

A inicios del año lanzó el álbum Hurry Up Tomorrow, con colaboraciones de Florence + The Machine, Lana Del Rey, Travis Scott, Justice y Anitta, reforzando su presencia entre el público.

Su popularidad también se mantiene gracias a éxitos atemporales como “Blinding Lights” y “Starboy”, que continúan entre sus canciones más reproducidas.

BILLIE EILISH

Con nueve premios Grammy, dos Óscar y el respaldo del público, Billie Eilish continúa consolidándose.

Aunque su álbum HIT ME HARD AND SOFT fue lanzado en mayo de 2024, en 2025 se convirtió en el tercer disco más escuchado del año, mientras que el sencillo “BIRDS OF A FEATHER” se colocó como la cuarta canción más reproducida.

A estas figuras les siguieron Kendrick Lamar, Bruno Mars, Ariana Grande, Arijit Singh y Fuerza Regida, en ese orden.

La colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, “Die With a Smile”, fue la canción más escuchada del año a nivel global, con 1.7 mil millones de streams. Mars también ocupó el tercer puesto con “APT.”, junto a ROSÉ.

LO MÁS ESCUCHADO EN MÉXICO

A nivel global, Fuerza Regida ocupó la décima posición entre los artistas más reproducidos, pero en México alcanzaron el primer lugar por primera vez en su carrera, además de posicionarse como el segundo proyecto más escuchado en Latinoamérica.

El impacto de su álbum 111XPANTIA se reflejó en que dos canciones ingresaron al Top 5 nacional: “TU SANCHO” (cuarto lugar) y “Marlboro Rojo” (quinto).

Entre las artistas con nacionalidad mexicana, Mon Laferte —chilena naturalizada— fue la más escuchada, seguida por Belinda, Ha*Ash, Yuridia y Kenia OS.

La canción más reproducida en México fue “Morena”, de Neton Vega y Peso Pluma. Vega también destacó con “Te Quería Ver” (segundo lugar, junto a Alemán) y “Loco” (quinto). Su álbum Mi Vida, Mi Muerte fue el más escuchado del año en el país. (Con información de Reforma)

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

