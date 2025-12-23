Armando González, Campeón de Goleo y mejor jugador del Apertura 2025 con Chivas
El delantero cerró el Apertura 2025 como líder de goleo y fue reconocido por la Liga MX como el mejor jugador del torneo, tras convertirse en pieza clave del proyecto de Gabriel Milito con Chivas
El torneo Apertura 2025 marcó un punto de inflexión para Chivas, que encontró estabilidad deportiva desde las primeras jornadas bajo la dirección de Gabriel Milito. El equipo mostró una identidad clara, fue competitivo en la mayoría de sus partidos y logró resultados que lo mantuvieron en la pelea durante todo el semestre. En ese contexto colectivo, algunos futbolistas dieron un paso al frente, pero uno terminó por sobresalir sobre el resto: Armando González.
El delantero surgido de fuerzas básicas asumió por primera vez la responsabilidad de ser titular indiscutido en el ataque del Guadalajara. La respuesta fue inmediata. Con 12 anotaciones, Armando González se convirtió en Campeón de Goleo del torneo, un logro que no solo refleja constancia, sino también influencia directa en el rendimiento del equipo. Sus goles aparecieron en momentos clave y en escenarios de alta exigencia.
A lo largo del certamen, el atacante fue determinante en encuentros que suelen marcar el pulso del club. Anotó en el Clásico Nacional ante América, apareció en el duelo frente a Atlas y volvió a ser decisivo en el cierre del torneo contra Monterrey, en la última jornada. Esos partidos consolidaron su papel como referencia ofensiva y lo colocaron en el centro de atención del torneo.
El reconocimiento no tardó en llegar. Este martes, la Liga MX anunció a Armando González como el mejor jugador del Apertura 2025. La distinción se sustenta no solo en la cifra de goles, sino en la manera en que los consiguió. El delantero mostró variantes para definir: remates con ambas piernas, goles de cabeza y eficacia en jugadas a balón parado. Además, varias de sus anotaciones inclinaron el marcador a favor de Chivas, traduciéndose en puntos clave.
Con el torneo concluido, el siguiente paso apunta al plano internacional. Todo indica que Javier Aguirre lo tendrá en consideración para los primeros compromisos de 2026 con la Selección Mexicana, especialmente si la convocatoria se nutre de jugadores de la Liga MX. Para Armando González, esa posibilidad representa una oportunidad para sumar minutos y mantenerse en el radar rumbo al cierre del proceso mundialista.
Pensando en el Clausura 2026, el delantero arrancará con un rol más consolidado dentro del vestidor. A eso se suma la llegada de Brian Gutiérrez, un futbolista con perfil asistidor que busca constantemente abastecer a los atacantes. Si esa conexión se desarrolla con regularidad, Chivas podría encontrar una sociedad ofensiva capaz de sostener su crecimiento y competir con mayor consistencia en el próximo torneo.