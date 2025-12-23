Armando González, Campeón de Goleo y mejor jugador del Apertura 2025 con Chivas

El torneo Apertura 2025 marcó un punto de inflexión para Chivas, que encontró estabilidad deportiva desde las primeras jornadas bajo la dirección de Gabriel Milito. El equipo mostró una identidad clara, fue competitivo en la mayoría de sus partidos y logró resultados que lo mantuvieron en la pelea durante todo el semestre. En ese contexto colectivo, algunos futbolistas dieron un paso al frente, pero uno terminó por sobresalir sobre el resto: Armando González.

El delantero surgido de fuerzas básicas asumió por primera vez la responsabilidad de ser titular indiscutido en el ataque del Guadalajara. La respuesta fue inmediata. Con 12 anotaciones, Armando González se convirtió en Campeón de Goleo del torneo, un logro que no solo refleja constancia, sino también influencia directa en el rendimiento del equipo. Sus goles aparecieron en momentos clave y en escenarios de alta exigencia.

A lo largo del certamen, el atacante fue determinante en encuentros que suelen marcar el pulso del club. Anotó en el Clásico Nacional ante América, apareció en el duelo frente a Atlas y volvió a ser decisivo en el cierre del torneo contra Monterrey, en la última jornada. Esos partidos consolidaron su papel como referencia ofensiva y lo colocaron en el centro de atención del torneo.