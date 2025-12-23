Coahuila es la séptima entidad donde más se investigan delitos al fisco

Coahuila se ubica entre las entidades donde más se investigan delitos fiscales, revelan datos de la Fiscalía General de la República al cierre de 2025.

De acuerdo con el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito del fuero federal, Coahuila registró entre enero y noviembre de este año un total de 65 indagatorias por delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación.

Todos estos casos son investigados por la Fiscalía General de la República y se integran a la estadística del SESNSP desde el momento en que inicia la carpeta de investigación.

En comparación con el año anterior, en Coahuila se registró un incremento del 20 por ciento en este tipo de delitos, pues en el mismo periodo de 2024 la entidad cerró con 54 investigaciones.