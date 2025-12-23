Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron este martes en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’.

En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

Los uniformados cumplimentaron dos órdenes de cateo en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se identificó que las personas se encontraban resguardadas, “ambos operadores financieros de un grupo delictivo”, añadió en el comunicado.