Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan
Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’ y Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, son operadores financieros del ‘Chapito’
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron este martes en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’.
En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
Los uniformados cumplimentaron dos órdenes de cateo en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se identificó que las personas se encontraban resguardadas, “ambos operadores financieros de un grupo delictivo”, añadió en el comunicado.
“En Jalisco, los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con esto, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles”, informó la SSPC.
ARMAS, DROGAS, CAMIONETAS, DINERO EN EFECTIVO ASEGURADOS
El operativo de las dependencias de seguridad llevó al aseguramiento de siete bolsas de drogas, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.
Cabe destacar que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y fueron puestos a disposición de la autoridad junto con los artefactos incautados, por lo que será el Ministerio Público quien determinará su situación jurídica. Además de refrendar su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en territorio nacional de manera coordinada