Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan

México
/ 23 diciembre 2025
    Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan
    Detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’. ESPECIAL

Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’ y Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, son operadores financieros del ‘Chapito’

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron este martes en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’.

En las detenciones participaron elementos de Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).

TE PUEDE INTERESAR: Les declara EU la ‘guerra’: va por otros dos chapitos; celebra admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López

Los uniformados cumplimentaron dos órdenes de cateo en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se identificó que las personas se encontraban resguardadas, “ambos operadores financieros de un grupo delictivo”, añadió en el comunicado.

“En Jalisco, los efectivos desarrollaron líneas de investigación, con lo que identificaron dos domicilios en el municipio de Zapopan, donde se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo, con esto, se recopilaron datos de prueba suficientes que fueron entregados a un Juez de Control quien otorgó las órdenes para intervenir los inmuebles”, informó la SSPC.

TE PUEDE INTERESAR: Como su papá, reportan que Iván Archivaldo escapó herido por un túnel tras operativo en Sinaloa

ARMAS, DROGAS, CAMIONETAS, DINERO EN EFECTIVO ASEGURADOS

El operativo de las dependencias de seguridad llevó al aseguramiento de siete bolsas de drogas, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Cabe destacar que a los detenidos se les informaron sus derechos de ley, y fueron puestos a disposición de la autoridad junto con los artefactos incautados, por lo que será el Ministerio Público quien determinará su situación jurídica. Además de refrendar su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad en territorio nacional de manera coordinada

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


Jalisco
México

Personajes


Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Organizaciones


Los Chapitos

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.



