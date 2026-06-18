Un destacado republicano critica duramente el acuerdo de Trump con Irán

El miércoles, la administración Trump publicó el texto de un acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto de 110 días, presentándolo como una “gran victoria” para Estados Unidos, a pesar de que el acuerdo de 14 puntos hizo importantes concesiones políticas y financieras a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y evitar una “depresión mundial”.

Un puñado de senadores republicanos han criticado duramente el acuerdo alcanzado por Donald Trump con Irán, acusando a la administración de cometer “el peor error de política exterior en décadas”.

“Reagan se estará revolviendo en su tumba”, declaró el senador republicano Bill Cassidy en un comunicado publicado en X.

“Las ambiciones nucleares de Irán no se han frenado, y han aprendido que amenazar el estrecho de Ormuz funciona y sin duda lo aprovecharán en el futuro”, escribió el senador saliente de Luisiana . “Ahora, Irán podrá construir infraestructura completamente nueva gracias a este acuerdo”.

Altos funcionarios del gobierno afirmaron que el acuerdo ayudaría a impedir que Irán obtuviera un arma nuclear, haciendo referencia a una concesión en el memorando de entendimiento en el que Irán declara que sus reservas de uranio enriquecido “serán destruidas” mediante la “reducción de su concentración”. Sin embargo, los críticos argumentan que el acuerdo logra menos que el que Barack Obama negoció con Irán en 2015.

“Antes de la guerra, el estrecho estaba abierto, Irán estaba siendo aplastado por las sanciones y 13 militares seguían con vida”, dijo Cassidy. “Ahora, 13 estadounidenses han muerto , sus familias han gastado miles de millones en gasolina, se levantarán las sanciones y los bombardeos han cesado. Este es el peor error de política exterior en décadas”.

Cassidy perdió las primarias el mes pasado cuando los votantes de Luisiana optaron por que dos aspirantes pasaran a una segunda vuelta tras una intervención extraordinaria de Trump para destituir al titular. Trump ha mantenido una disputa pública con Cassidy durante años, después de que el senador republicano votara a favor del juicio político contra Trump tras la insurrección del 6 de enero.

Antes de las elecciones primarias al Senado de Luisiana, Trump menospreció repetidamente a Cassidy en las redes sociales, llamándolo “un desastre desleal”.

El senador republicano Ted Cruz, quien anteriormente había expresado reservas sobre un posible acuerdo con Irán, dijo en una entrevista con el medio conservador Daily Wire que espera ver más detalles, pero que algunos elementos de lo que actualmente es público parecían “poco acertados”.

“Lo que se ha publicado hasta ahora sugiere que, lamentablemente, el presidente está recibiendo, en mi opinión, muy malos consejos en lo que respecta a este acuerdo”, dijo Cruz. “La historia nos enseña que dar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos es una mala idea”.

El senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más firmes de Trump en el Congreso, declaró inmediatamente después del anuncio del acuerdo que le preocupaba “un poco que la visión de Irán sobre el acuerdo parezca diferente a la que afirma el equipo negociador estadounidense”.

El miércoles, Graham pareció adoptar una postura menos escéptica respecto al memorando de entendimiento (MOU) tras una conversación “muy larga y productiva” con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

“Tras este debate, opino que la firma del memorando de entendimiento será beneficiosa para Estados Unidos, ya que el estrecho de Ormuz comenzará a abrirse y cesarán las hostilidades con Irán”, escribió Graham en las redes sociales.

“Aún está por verse si Estados Unidos podrá alcanzar un acuerdo aceptable y verificable con Irán en relación con su programa nuclear y otros asuntos, pero no veo muchos inconvenientes en intentarlo.”

El vicepresidente JD Vance, quien ha mantenido una postura compleja pero públicamente favorable a la guerra, respondió a la publicación agradeciendo a Graham por su declaración.

El senador republicano Thom Tillis afirmó que era “preocupante” que la administración Trump estuviera considerando un fondo de 300.000 millones de dólares para Irán como parte del acuerdo.

«He oído hablar de una cifra de 300.000 millones de dólares, y eso me preocupa, así que necesito conocer los detalles», declaró Tillis a los periodistas de MS Now el miércoles. «También necesito saber la metodología. No me interesa un acuerdo que solo nos sirva durante dos años y medio, que es el tiempo que durará esta administración».

El memorando de entendimiento, firmado oficialmente por los presidentes de ambas partes el miércoles, otorga a ambas partes 60 días para negociar un acuerdo final integral.

El conflicto con Irán ha costado miles de vidas y ha devastado la economía mundial, lo que ha llevado a algunos republicanos a distanciarse de Trump en este tema. A principios de este mes, la Cámara de Representantes votó 215 a 208 a favor de la resolución sobre los poderes de guerra , ya que cuatro republicanos votaron junto con los demócratas para limitar la autoridad de Trump en Irán.

El miércoles, en la cumbre del G7, Trump defendió su acuerdo de alto el fuego y prometió además que si Irán se portaba mal, “volvería a lanzar bombas justo en medio de sus cabezas”.