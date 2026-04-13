Asesinan a dos migrantes mexicanos con visa en los Estados Unidos

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Internacional
/ 13 abril 2026
    Asesinan a dos migrantes mexicanos con visa en los Estados Unidos
    Mueren en tiroteo dos michoacanos en Longview, Washington Vanguardia

El incidente fue reportado por el secretario del Migrante de Michoacán, Antonio Soto Sánchez

El sábado 11 de abril, dos migrantes de origen mexicano fallecieron en un tiroteo en Longview, Washington, Estados Unidos. El incidente fue confirmado por las autoridades de Michoacán.

Se detalló que ambos migrantes, identificados como Sergio Adrián Segundo y Cristian García Segundo, de 30 y 21 años de edad, poseían visas de trabajo para la pisca de manzanas en los Estados Unidos.

Las autoridades locales de Longview informaron que el tiroteo sucedió a las 22:45 horas, en el estacionamiento del salón de eventos AWPPW Hall, donde más de 200 personas participaban en una fiesta de quinceañera.

Se identificó al culpable como Andrés Carrasco-Sánchez, de 49 años de edad, quien ya está en custodia por las autoridades.

El incidente fue reportado por el secretario del Migrante de Michoacán, Antonio Soto Sánchez. Informó que el gobierno del Estado ha contactado a los respectivos familiares de las víctimas, quienes son originarios del municipio de Tarímbaro. La Secretaría del Migrante brindará acompañamiento integral para la repatriación de los cuerpos.

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Sin embargo, familiares de las víctimas anunciaron que el próximo fin de semana realizarán dos kermeses para recaudar fondos para los funerales, los cuales serán en las comunidades de Ex Hacienda de Guadalupe y Santa María, de donde eran originarios Sergio Adrián y Cristian García.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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