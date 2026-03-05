Asesor de Trump pide tratar a narcotraficantes en Latinoamérica como ISIS y Al-Qaeda

Internacional
/ 5 marzo 2026
    El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, habla en la Conferencia Anticartel de las Américas, en el Comando Sur de EU en Doral, Florida. AP.

Además, aseveró que estas organizaciones trafican migrantes, lo que es una ‘forma de terrorismo también’

MIAMI.- Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a los gobiernos latinoamericanos combatir a los carteles del narcotráfico como si fuesen grupos terroristas como ISIS o Al-Qaeda, además de afirmar que la inmigración ilegal es una “forma de terrorismo”.

“Los carteles que operan en este hemisferio son el ISIS (Estado Islámico) y el Al-Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones”, expresó Miller en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en Miami.

TE PUEDE INTERESAR: China, Brasil, Turquía y todos los países que condenan la guerra de EU e Israel contra Irán

El subjefe de gabinete de Trump sostuvo que “estas organizaciones solo pueden derrotarse con poder militar” en su discurso a los invitados, representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil.

“Esto comienza con el desmantelamiento de estas organizaciones que trafican drogas, causan violencia, asesinan, extorsionan y también trafican ilegalmente seres humanos, que es una forma de terrorismo también. La inmigración ilegal facilitada por las redes criminales es una forma de terrorismo”, añadió.

La Administración de Trump ha designado terroristas a organizaciones del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana, así como pandillas como el Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, lideró la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ del presidente Donald Trump justifica ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

Hegseth avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una “ofensiva” militar contra los carteles, por lo que pidió a los latinoamericanos combatir a los “narcoterroristas”.

La conferencia ocurre días después de la primera operación militar conjunta de Estados Unidos y Ecuador contra organizaciones “narcoterroristas” en el país suramericano, tras una visita de Francis Donovan, comandante del Southcom.

Además, la Administración de Trump ha bombardeado 44 embarcaciones presuntamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe desde septiembre pasado, lo que ha dejado al menos 150 muertos, bajo la operación ‘Lanza del Sur’.

