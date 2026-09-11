Asevera el jefe del Estado Mayor británico que más de 500 mil soldados rusos han muerto en Ucrania

KIEV- Más de medio millón de soldados rusos han muerto en Ucrania desde el inicio de la invasión a gran escala de Moscú en febrero de 2022, dijo el viernes un alto funcionario de defensa británico. Los fallecidos forman parte de las 1.5 millones de bajas rusas en Ucrania, dijo el mariscal jefe del aire, sir Richard Knighton, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Reino Unido. Las cifras británicas coinciden aproximadamente con las publicadas por el ejército de Ucrania. Las autoridades rusas no realizaron comentarios al respecto.

El ejército ruso, que supera al del país vecino en tamaño, está teniendo dificultades para avanzar en el campo de batalla. Funcionarios y analistas occidentales dicen que el avance ruso se ha ralentizado significativamente este año. Las fuerzas armadas de Rusia también han perdido una cantidad “enorme” de material militar, dijo Knighton a reporteros. Esto incluye más de 10 mil vehículos blindados y protegidos, cerca de 3 mil sistemas de defensa antiaérea y de artillería, y más de 370 aviones y helicópteros, agregó. No concretó cuáles fueron las pérdidas humanas y materiales de Ucrania. Ni Moscú ni Kiev ofrecen actualizaciones regulares sobre sus bajas en el campo de batalla. DRONES RUSOS ATACAN GASOLINERAS EN KIEV Drones rusos atacaron por segundo día consecutivo el viernes gasolineras situadas junto a carreteras en Kiev, mientras Moscú amplía su guerra aérea en lo que, según las autoridades ucranianas, es un esfuerzo por inquietar a los civiles. Los ataques alcanzaron dos gasolineras de Ukrnafta, matando a dos personas e hiriendo a seis en una de ellas, dijo la fiscalía.

Las operaciones rusas contra gasolineras urbanas se han intensificado en los últimos meses, sobre todo en regiones próximas a la línea del frente en el este y el sur de Ucrania. Forma parte de una campaña para perturbar la vida civil y debilitar la moral que también ha incluido ataques contra centros de distribución de alimentos, dejando de manera esporádica algunos estantes de supermercados vacíos en la capital ucraniana. “Rusia está atacando sistemáticamente lugares donde sabe que la gente pasará su tiempo realizando su vida cotidiana, buscando maximizar las víctimas, sembrar el miedo y presionar a la sociedad ucraniana”, dijo en X el ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, el jueves por la noche. Las autoridades han instado a los residentes a no permanecer cerca de gasolineras y otra infraestructura expuesta durante las alertas de ataque aéreo. Ucrania intenta mejorar con urgencia sus defensas antiaéreas mientras la invasión rusa entra en su quinto año, y el jueves obtuvo promesas de más apoyo por parte de Canadá. ATAQUES RUSOS CONTRA CENTROS COMERCIALES MATAN A 5 PERSONAS Pavlohrad, una ciudad del centro de Ucrania, guardó el viernes un día de luto oficial por cinco residentes fallecidos en la víspera cerca de centros comerciales atacados por drones rusos a plena luz del día. El ataque también dejó 67 heridos, indicó Sybiha en X.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, una mujer de 32 años y su hijo de 10 resultaron heridos en un ataque nocturno ruso con aviones no tripulados, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Los drones alcanzaron un edificio de apartamentos de nueve pisos y un centro comercial, indicó. Los esfuerzos para sofocar los incendios se vieron ralentizados por la amenaza constante de nuevos ataques, lo que obligó a los bomberos a dejar de trabajar y ponerse a cubierto, añadió. RUSIA DICE QUE INTERCEPTÓ 777 DRONES UCRANIANOS Ucrania ha ampliado su propia campaña de drones de largo alcance en el interior de Rusia, poniendo a prueba las defensas antiaéreas en el vasto territorio de su vecino más grande. El jueves, el ejército ucraniano reportó que alcanzó una refinería a más de 3 mil kilómetros (1,800 millas) de distancia en Siberia, mientras Kiev intenta golpear el sector petrolero, vital para el Kremlin. Sus ataques han provocado escasez de combustible en el país, uno de los mayores productores de energía del mundo. Las exportaciones rusas de productos petrolíferos alcanzaron mínimos históricos en agosto, y Moscú está importando combustible de Corea del Sur e India, señaló el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio en un informe.

“La ofensiva ucraniana contra la capacidad de refinación de Rusia ha cambiado las tornas para quien fuera el mayor exportador mundial de productos petrolíferos, hasta el punto de que han empezado a importar combustible, con importaciones que se dispararon a un récord de 172 mil toneladas métricas (189,600 toneladas) en agosto, más de siete veces el máximo mensual anterior”, indicó el jueves la organización sin ánimo de lucro registrada en Finlandia. Ucrania lanzó una gran ofensiva durante la noche del jueves al viernes, y el Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas interceptaron 777 aviones no tripulados ucranianos sobre 16 regiones rusas, así como sobre la Crimea ocupada y las aguas de los mares de Azov y Caspio. Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas durante la noche en un ataque con drones ucranianos contra la región de Tula, al sur de Moscú, dijeron autoridades locales el viernes. Un ataque nocturno con drones ucranianos provocó un incendio en la refinería de petróleo de Saratov, en el suroeste de Rusia, dijo el viernes el medio independiente ruso digital Astra. Kiev ha atacado repetidamente esa refinería, que fue alcanzada por última vez a principios de agosto. El gran minorista en línea Ozon dijo que su instalación logística en la ciudad fue alcanzada e incendiada por un dron ucraniano, aunque no se reportaron víctimas. Ozon es competidor de Wildberries, cuyas instalaciones también han sido atacadas por Ucrania.