Sin final a la vista: Rusia y Ucrania escalan sus ataques

MOSCÚ- Ambos están incendiando almacenes llenos de comida o pedidos de compras por internet cerca de las principales ciudades. Están bombardeando puertos y barcos que transportan exportaciones vitales de granos. Y están destrozando las redes energéticas que mantienen las luces encendidas y los vehículos con combustible. Rusia y Ucrania, en ciudades alejadas de la línea del frente, están librando una guerra aérea de represalias mutuas cada vez más intensa que causan más dolor a las poblaciones de ambos países que en cualquier otro momento desde los primeros meses de la guerra a gran escala lanzada por Moscú en 2022.

Con el frente en gran parte estancado, cada bando está usando arsenales crecientes de misiles y drones para cobrarse venganza e intentar golpear al otro hasta someterlo. En el ejemplo más reciente, Kiev, la capital ucraniana, ha estado bajo el bombardeo constante de drones rusos durante los últimos días, atormentando a los ciudadanos con alertas de ataque aéreo casi continuas. Aun así, no hay evidencia de que la escalada vaya a debilitar la determinación de ninguno de los dos países de seguir luchando. El sufrimiento humano solo aumentará este invierno, dicen los analistas, a medida que tanto Rusia como Ucrania buscan ventaja en las negociaciones de un acuerdo respaldadas por Estados Unidos que se espera que se reanuden después de lograr poco este año. Ucrania no puede rendirse, y Rusia no quiere hacerlo, dicen los analistas. “Es una cuestión de cuánto dolor puede soportar Rusia en comparación con Ucrania, y Rusia puede soportar mucho dolor”, dijo Rob Lee, un experto militar del Instituto de Investigación de Política Exterior con sede en Filadelfia que viaja con frecuencia a la línea del frente.

Este nuevo periodo de ataques de ojo por ojo se aceleró a finales de junio, cuando Ucrania inició una campaña de 40 días contra Rusia que el presidente Volodímir Zelenski dijo que tenía como objetivo “obligarla a poner fin a la guerra”. Desde que lanzó ese desafío, los drones ucranianos de largo alcance han alcanzado más de 30 almacenes de importantes empresas de compras por internet, en su mayoría los utilizados por Wildberries, el equivalente ruso de Amazon. Los ataques han interrumpido la logística comercial rusa, infligido grandes pérdidas a los pequeños comerciantes y matado a varios trabajadores de almacenes.

Ucrania también ha continuado sus ataques a las refinerías de petróleo y la logística de combustible rusas. Alrededor del 70 por ciento de las gasolineras rusas se quedaron sin gasolina o diésel el mes pasado, lo que desató la peor crisis de combustible del país desde el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. El Kremlin se apresuró a arreglar la situación, permitiendo la venta de gasolina y diésel de menor calidad. Pero hasta mediados de agosto, había filas de dos horas en cada gasolinera de Moscú que aún tenía gasolina. Además, los ataques ucranianos a la infraestructura en el mar de Azov y en la cuenca más amplia del mar Negro han obstaculizado las exportaciones agrícolas de Rusia, el mayor exportador de trigo del mundo, y han dejado aislada a la península de Crimea, ocupada por Rusia. “Su economía comenzará a colapsar; ya lo está haciendo”, dijo Olena Ivashko, de 48 años, una trabajadora de una tienda de comestibles ucraniana a quien le han matado a cuatro parientes varones combatiendo en la guerra. “Hasta que empiecen a comerse vivos unos a otros, no entenderán que hay una guerra. No entendieron lo que era la guerra hasta que comenzaron a hacer filas para comprar gasolina”. La economía rusa no está en peligro de colapso inminente, incluso cuando el crecimiento se ha ralentizado casi hasta paralizarse y el déficit presupuestario se ha disparado. Pero los ataques en lo profundo de Rusia han hecho que la guerra se sienta más cerca que nunca para los rusos, y el ritmo al que civiles están muriendo en esos ataques es el más alto desde que comenzó la guerra.

Pyotr, un editor de libros en la capital rusa, dijo que este verano “aparecieron las primeras grietas en la superficie del bienestar de Moscú”. Yevgeny, un entusiasta de las motocicletas, dijo experimentar noches de insomnio cada vez que veía una advertencia sobre un posible ataque con drones. Ambos hombres pidieron que solo se usaran sus nombres de pila para proteger su seguridad. Después de que terminó la campaña de 40 días de Ucrania, el presidente Vladimir Putin de Rusia dijo que Kiev había abierto “la caja de Pandora” al intentar dañar la economía rusa y pagaría el precio. Como ha sido el caso durante toda la guerra, los ataques rusos que siguieron han infligido más sufrimiento a los ucranianos que cualquier cosa que los rusos hayan soportado. Los misiles balísticos y supersónicos rusos ahora están alcanzando ciudades ucranianas casi a voluntad, en gran parte porque Ucrania se está quedando sin misiles interceptores Patriot de fabricación estadounidense. Los nuevos drones rusos a reacción que pueden alcanzar velocidades de más de 595 kilómetros por hora realizan vigilancia y se estrellan contra los objetivos. Las bajas civiles ucranianas son más altas que en cualquier otro momento desde las cinco semanas iniciales de la guerra, y son mayores que las bajas rusas.

Los ataques de Moscú en el mar Negro han paralizado puertos cruciales en la región de Odesa y han amenazado con costarle a la economía ucraniana más de 2 millardos de dólares en exportaciones agrícolas en la segunda mitad de 2026. Más de 300 gasolineras ucranianas han sido dañadas o destruidas por ataques rusos en los últimos seis meses. Decenas de almacenes, incluidos los que abastecen a las tiendas de comestibles, y varios centros comerciales han sido atacados. Alrededor de 13 millones de libros han quedado carbonizados en los ataques rusos, según la Asociación Editorial Ucraniana. Es probable que la escalada continúe, dijeron los analistas. Después de golpear la red eléctrica de Ucrania hasta dejarla al borde de la destrucción el invierno pasado, Rusia ha prometido atacarla de nuevo.

El Ministerio de Defensa de Rusia advirtió el mes pasado que a Kiev le esperaba “un profundo congelamiento este invierno”. El martes, Putin dijo que había dado instrucciones a sus fuerzas armadas “para lanzar ataques masivos contra las instalaciones energéticas de Ucrania”. Rusia también podría intentar atacar el suministro de agua de Ucrania, dijeron los analistas. Al hablar después de una cumbre en Kirguistán el martes, Putin también aparentemente amenazó con expandir la guerra a los aliados occidentales de Ucrania. “Si alguien intenta llevarnos al fondo de la cadena alimenticia, engullirnos, devorarnos, podrían terminar recibiendo un puñetazo en los dientes”, dijo. Ucrania también podría seguir intensificando la situación. Está desarrollando sus propios misiles balísticos poderosos y dice que podrían estar listos para este otoño. Si eso sucede, la guerra entraría en una etapa diferente, dijeron los analistas. En su propio discurso el martes, Zelenski advirtió a las aerolíneas que el espacio aéreo ruso se estaba “volviendo completamente inseguro” debido a los drones ucranianos, una amenaza que Putin describió como “terrorismo de Estado”. Dónde terminará es una incógnita. El director de la CIA, John Ratcliffe, voló a Moscú la semana pasada para intentar persuadir a Rusia de que llegara a un acuerdo antes de que la situación militar y económica del país empeorara.

La respuesta de Moscú a la visita fue clara. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las negociaciones de paz lideradas por Estados Unidos se encontraban en una “pausa profunda”. Como para recalcar esta declaración, entre el jueves y el lunes, Kiev estuvo bajo alerta de ataque aéreo 58 veces y se enfrentó a múltiples andanadas de misiles y drones. No es probable que haya conversaciones de paz serias hasta la próxima primavera o verano, dijeron expertos y diplomáticos. Los principales negociadores estadounidenses, Jared Kushner, yerno del presidente Trump, y Steve Witkoff, enviado especial de Trump y su amigo desde hace mucho tiempo, supuestamente visitarán Ucrania pronto para reactivar las conversaciones, dicen los funcionarios ucranianos. Pero una visita de este tipo se ha rumoreado al menos cuatro veces este año y no se ha llevado a cabo. Rusia no ha dado ningún indicio de estar lista para dialogar. Putin está enojado, dijeron funcionarios ucranianos y diplomáticos occidentales, de que las tropas rusas aún no hayan tomado toda el área del este de Ucrania conocida como el Donbás. Las tropas rusas controlan un poco menos del 20 por ciento de Ucrania, solo un poco más que hace tres años. A medida que se intensifica la guerra aérea, cada país se adapta. Para la semana pasada, las filas se habían acortado en las gasolineras de Moscú. Las clases comenzaron en gran parte de Ucrania el martes, incluso mientras Rusia disparaba más misiles y drones, aunque se presentó un 10 por ciento menos de estudiantes de primer grado en las escuelas de Kiev que el año pasado.