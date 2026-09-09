A pesar de que un ataque ruso destrozó la casa de una pareja en vísperas de su boda, decidieron casarse

KIEV, UCRANIA- En la víspera de su boda, Liudmyla Ryzhak planchó su vestido delicadamente bordado, extendió una amplia falda de tul blanco y la camisa con motivos tradicionales de su esposo, y luego los colgó en la puerta del dormitorio. Tras repetidas demoras provocadas por la guerra con Rusia, estaba a solo unas horas de casarse con su pareja, un soldado ucraniano, en una ceremonia en la capital, Kiev.

Pero mientras la pareja dormía, un ataque ruso alcanzó un almacén al otro lado de la calle de su edificio, provocando una onda expansiva a través del apartamento y amenazó con impedir el enlace programado para el martes por la mañana.

La pareja no tardó en sacar su ropa de boda de entre los escombros. Ryzhak tuvo que recuperar su falda de debajo de los restos, sacudiéndose pedazos de vidrio roto. EL ATAQUE SIGUIÓ A LA VISITA DE LOS ENVIADOS DE EU El ataque ocurrió poco después de que enviados de Estados Unidos visitaron Ucrania el domingo, un viaje que supuso una pausa en los ataques rusos. Luego, la ofensiva con drones y misiles se reanudó. En Kiev se escucharon explosiones durante casi cinco horas durante la noche. Los ataques continuaron durante el martes.

Como muchos otros en la capital, la pareja decidió que los ataques no iban a trastocar sus vidas y siguió adelante con la ceremonia. A ella le había tomado mucho tiempo que su prometido, Leonid Ryzhak, lograra regresar desde las líneas del frente en el este de Ucrania. “Si Dios me ha concedido seguir viviendo, entonces ¿por qué habría de posponerlo?”, declaró la novia. “Para alguien, se terminó. ¿Y quién puede garantizar que esto no vuelva a pasar mañana? ¿Que mañana no llegará para nosotros? Al menos por ahora, tengo derecho a ser feliz. Tanto él como yo”.

Liudmyla y Leonid se despertaron por la explosión, que reventó las ventanas del apartamento y esparció sus muebles. Una cortina quemada colgaba hecha jirones.

Con los oídos ensordecidos por la detonación, el único pensamiento inmediato de la pareja fue el riesgo de un segundo ataque. Huyeron a un refugio con la hija de Liudmyla, de 6 años, y dos cobayas, pero sin el gato, que se había escondido asustado y no pudieron encontrarlo. Tuvieron suerte. Cuando se produjo el segundo ataque, ya estaban a salvo. El apartamento quedó inhabitable hasta que se hagan reparaciones. UNA AMISTAD QUE SE CONVIRTIÓ EN AMOR La pareja se conoció hace tres años a través de amigos en común: eran dos adultos que no buscaban nada serio. Ambos tenían hijos de matrimonios anteriores. Pero la amistad se fue intensificando. Ella lo apoyó durante sus despliegues en el frente y, poco a poco, la relación creció hasta convertirse en amor. Leonid Ryzhak, que forma parte de un equipo que despliega drones bombarderos en la zona de Pokrovsk, llegó a Kiev para unas vacaciones largamente esperadas una semana y media antes, justo cuando alertas antiaéreas casi constantes y los ataques diurnos comenzaron a alterar la vida en la capital.