Así es como la misteriosa empresa estadounidense Flannery Associates pretende construir una ciudad desde cero

El sitio estaba en una esquina del área de la bahía de San Francisco, donde los terrenos eran baratos. Moritz y otras personas tenían el sueño de transformar decenas de miles de hectáreas en una dinámica metrópolis que, según la propuesta, podría generar miles de empleos y ser tan peatonal como París o como el barrio de West Village en Nueva York.

Moritz presentó una especie de hoja en blanco urbana donde todo se pudiera replantear, desde el diseño hasta los métodos de construcción y una nueva forma de gobierno. Además, todo esto estaría muy cerca de San Francisco y de Silicon Valley. “Avísame si esto te interesa”, decía en la nota, una copia de la cual fue estudiada por The New York Times.

Desde entonces, una empresa llamada Flannery Associates ha estado comprando grandes extensiones de tierra en una región principalmente agrícola 96 kilómetros al norte de San Francisco. Según los documentos del juzgado, esta compañía, la cual ha brindado poca información pública acerca de sus operaciones, ha destinado más de 800 millones de dólares a obtener miles de hectáreas de tierras de cultivo. Una parcela tras otra, Flannery hizo ofertas a cada propietario a lo largo de muchos kilómetros y les pagó cantidades varias veces superiores al precio de mercado, sin importar si el terreno estaba en venta o no.

Las compras por parte de una empresa de la que nadie en esa región había oído hablar y cuyo negocio era un misterio se han convertido en el tema de muchas especulaciones y notas periodísticas, han sorprendido a terratenientes, supervisores locales, a la base de la Fuerza Aérea cercana y a miembros del Congreso. ¿La estaba comprando Disney para un nuevo parque temático? ¿Esta compra podría estar vinculada con China? ¿Sería un puerto de aguas profundas?

De acuerdo con la propuesta y con algunas personas informadas sobre el tema, Flannery es una creación de Jan Sramek, un antiguo operador de Goldman Sachs de 36 años que ha invitado discretamente como inversionistas a algunos de los grandes nombres de la industria tecnológica. Los objetivos de esta empresa se desarrollan a partir de la propuesta de 2017: tomar una zona árida de colinas color marrón divididas por una carretera de dos carriles entre suburbios y terrenos rurales y convertirla en una comunidad con decenas de miles de residentes, energías limpias, transporte público y una dinámica vida urbana.

Según tres personas que no tenían autorización de hablar públicamente acerca de los planes, los inversionistas de la empresa, de cuya identidad no se había informado con anterioridad, son la crema y nata de Silicon Valley. Estos incluyen a Moritz; a Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, capitalista de riesgo y donante del Partido Demócrata; a Marc Andreessen y a Chris Dixon, inversionistas en la empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz; a Patrick y John Collison, los hermanos cofundadores de la compañía de pagos Stripe; a Laurene Powell Jobs, fundadora de la Emerson Collective; y a Nat Friedman y Daniel Gross, emprendedores convertidos en inversionistas. Andreessen Horowitz también es patrocinador. No se sabía cuánto había invertido cada uno.