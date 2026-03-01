Congreso Internacional de las Familias reúne a miles en Monterrey y coloca a la familia en el centro del debate social

México
/ 1 marzo 2026
    on una asistencia récord de 11 mil personas, el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 concluyó este fin de semana en Cintermex.

Monterrey, NL. — Con una asistencia récord de 11 mil personas, el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026 concluyó este fin de semana en Cintermex, consolidándose como la edición con mayor participación en la historia del encuentro.

Durante tres días, más de 100 conferencistas nacionales e internacionales ofrecieron ponencias y talleres enfocados en el fortalecimiento del matrimonio, la crianza de los hijos y la reconstrucción del tejido social desde el hogar. El mensaje central fue que la familia constituye una institución insustituible para el desarrollo social y que ninguna política pública o avance tecnológico puede reemplazar su papel formativo.

Además de la asistencia presencial, el evento registró un alcance superior a 4 millones de personas en redes sociales y más de 300 mil espectadores conectados vía streaming. En total, 25 medios de comunicación dieron cobertura y 300 voluntarios participaron en la organización.

Durante la clausura, los organizadores hicieron un llamado a gobiernos, empresas y sociedad civil para impulsar iniciativas que fortalezcan a las familias y promuevan entornos favorables para su desarrollo.

La magnitud de la convocatoria y su amplio impacto digital evidencian que el debate sobre el papel de la familia mantiene vigencia en el norte del país. Para estados como Coahuila y la región noreste —con una marcada vocación industrial, dinámicas laborales exigentes y crecimiento urbano sostenido— el planteamiento adquiere una dimensión estratégica: cómo equilibrar competitividad económica con cohesión social. El énfasis en el hogar como primer espacio de formación conecta con desafíos regionales como salud mental, prevención de la violencia y fortalecimiento comunitario, temas que trascienden la política pública y se vinculan directamente con la estabilidad y el desarrollo sostenible de la zona.

El Congreso concluyó con un mensaje reiterado a lo largo de las jornadas: cuando una familia se fortalece, la comunidad también lo hace.

