Así es la vida en zona inundada de Nepal, cambiar comida por medicinas y cruzar el río en tirolesa

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    Así es la vida en zona inundada de Nepal, cambiar comida por medicinas y cruzar el río en tirolesa
    Residentes utilizan una tirolesa recién instalada para ayudar a la gente a cruzar el río Trishuli tras las inundaciones repentinas registradas en Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 2 de septiembre de 2026. AP/Rajesh Kumar Singh

Al menos 1,252 personas fallecieron y más de 4,200 están desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres nepalí

KATMANDÚ, NEPAL- Algunos sobrevivientes que se refugian en campamentos de emergencia tras las mortales inundaciones registradas en Nepal luchaban el jueves para conseguir medicamentos esenciales y dinero en efectivo, aun cuando las autoridades proporcionaban alimentos y otros suministros básicos a miles de personas desplazadas.

Para las familias que perdieron sus hogares y a sus familiares, la escasez se suma a las penurias de depender de refugios temporales para cubrir sus necesidades básicas.

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Suresh Kumar Karanjit, quien se aloja en un centro de ayuda en Devighat, en el distrito de Nuwakot, perdió a su hermano menor en las inundaciones de la semana pasada. Los medicamentos disponibles en el campamento no coinciden con los que toma para su afección cardíaca, explicó.

Sin efectivo para comprar su fármaco habitual, Karanjit lo compró después de vender una caja de fideos que recibió como ayuda por 400 rupias (2.60 dólares). “Llevamos una semana viviendo aquí. Se están entregando materiales de ayuda, lo cual está bien. Pero faltan medicamentos”, manifestó.

El responsable de la gestión de catástrofes en Nepal, Dharam Raj Uprety, señaló que se han instalado centros de salud dotados con doctores y fármacos en cada centro de acogida, mientras las autoridades se enfocan en la higiene y el saneamiento para reducir el riesgo de enfermedades.

$!Residentes cargan con las pertenencias que pudieron rescatar de sus casas, llenas de lodo y escombros, tras las inundaciones repentinas, en Devighat, Nepal.
Residentes cargan con las pertenencias que pudieron rescatar de sus casas, llenas de lodo y escombros, tras las inundaciones repentinas, en Devighat, Nepal. AP/Rajesh Kumar Singh

Las inundaciones del 26 de agosto, provocadas por el colapso de un glaciar, devastaron pueblos y valles en Nepal, destruyeron viviendas, carreteras, puentes e infraestructura crítica. Al menos 1,252 personas fallecieron y más de 4,200 están desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres nepalí. China reportó el miércoles por la noche que 21 personas murieron y 541 seguían en paradero desconocido del lado tibetano de la frontera.

Casi 4 mil personas desplazadas en Nepal se alojan en 34 centros de ayuda.

En algunas de las zonas más afectadas, los residentes han tenido que buscar otras formas de desplazarse después de que la crecida dejase a comunidades aisladas de las rutas habituales.

En la localidad de Bidur, a orillas del río Trishuli, los residentes echaron mano de una tirolesa temporal para cruzar de una lado a otro del río. Personal del ejército ayudaba a la gente a subir al cruce improvisado y los ayudaba al llegar a la orilla opuesta, mientras otros esperaban su turno a lo largo de la ribera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mientras-la-cifra-de-fallecidos-por-las-inundaciones-supera-las-mil-personas-se-realizan-entierros-masivos-en-nepal-AD23201809

Mientras, las labores de rescate se centran cada vez más en los túneles de varios proyectos hidroeléctricos donde se cree que hay trabajadores atrapados. Unos 900 operarios continúan desaparecidos, mientras que equipos de rescate especializados de India, China y Estados Unidos participan en los esfuerzos para llegar a quienes están en el interior de los túneles.

No estaba claro si los trabajadores que se teme estén atrapados en los túneles seguían con vida.

En el túnel Trishuli-3A, los trabajadores han comenzado a abrir manualmente el tramo superior del pasaje, según el legislador Ram Neupane. Durante la última semana se construyó una carretera de acceso para llegar al sitio de la excavación, pero se necesitarán más voladuras de roca y despeje de escombros antes de que la maquinaria pesada pueda llegar a la zona, indicó.

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