Una semana después de las riadas de Nepal, estos son rostros tras la tragedia

KATMANDÚ, NEPAL- Algunos siguen siendo una fotografía pegada a una pared, otros recorren hospitales con otra fotografía en la mano, están quienes lograron correr antes de que llegara el agua y quienes, siete días después, todavía sacan cadáveres del barro o intentan averiguar cómo se llamaban. Son los distintos rostros que ha ido dejando una de las peores catástrofes recientes de Nepal. Una semana después de que una avalancha de hielo y roca desencadenara una enorme riada en el sistema de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, la catástrofe contabiliza más de 1,200 muertos en Nepal y una veintena en China, además de más de 5 mil desaparecidos, un balance que todavía cambia a medida que avanzan las búsquedas y se restablecen las comunicaciones.

LOS QUE FALTAN Son quienes todavía, siete días después, no han podido ser colocados ni entre los vivos ni entre los muertos. Sus rostros se acumulan en las paredes de hospitales y centros de atención de Katmandú en selfies, fotografías de pasaporte, retratos familiares e imágenes impresas a toda prisa, casi siempre acompañadas por un nombre y un número de teléfono. Durante los primeros días eran decenas; una semana después, los muros están cada vez más llenos.

Algunas fotos llevan ya varios días expuestas, arrugadas y descoloridas, mientras otras acaban de ser pegadas. La forma cambia, pero la pregunta es la misma. Se sabe quiénes son. Lo que no se sabe es dónde están. LOS QUE BUSCAN Cada desaparecido deja a alguien buscándolo. Ram Bahadur Bohra lleva siete días detrás de su hijo Binod, de unos 20 años, que trabajaba como obrero en un proyecto hidroeléctrico y desapareció junto a otras ocho personas de su entorno. Desde la riada, ninguno de los nueve ha vuelto a ponerse en contacto con su familia.

Bohra no ha podido llegar hasta el lugar donde desapareció su hijo. “Estamos buscando por aquí, con la esperanza de encontrarlo en algún sitio”, explicó a EFE a través de un intérprete. Desde allí pensaba continuar hacia otros hospitales y centros donde han sido trasladadas las víctimas. Siete días después, sigue buscando con la misma información con la que empezó. LOS QUE SOBREVIVIERON Algunos recuerdan la riada desde el instante exacto en que echaron a correr.

Una mujer que ahora vive en un campamento de damnificados de Devighat no alcanzó a sacar nada de su casa. El agua venía muy rápido, “como una tormenta”, mientras ella huía con las manos vacías. Cuando volvió, la casa ya no estaba, contó a EFE. Bharat Dahal también consiguió salir de Devighat, ayudado por su familia y por agentes de Policía. Tiene discapacidad visual y, al regresar, encontró el lugar donde estaba su vivienda cubierto por barro y escombros. Dahal preside una asociación local de personas con discapacidad y calcula que alrededor de una docena de sus miembros resultaron afectados por la riada. “Todos perdieron sus casas en el bazar”, dice. LOS QUE ENCUENTRAN Rajesh Thapa, de 23 años y voluntario de la Nepal Scout Volunteer Force, recorre viviendas sepultadas junto a otros jóvenes para recuperar documentos, joyas y pertenencias. A veces, entre lo que quedó dentro, encuentran también cadáveres humanos o animales y entonces detienen el trabajo y avisan a la Policía para que puedan ser retirados.