Así recibió Trump a Xi Jinping, presidente de China, en su llegada a EE. UU en el marco de la Asamblea General de la ONU (Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió personalmente al mandatario chino Xi Jinping a su llegada al país. El encuentro ocurrió en la Base Conjunta Andrews, en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas ( ONU ). La recepción contó con un despliegue militar y protocolario inusual para dar la bienvenida a la delegación asiática.

Xi Jinping visita Washington del 23 al 25 de septiembre de 2026 por invitación directa de la Casa Blanca. Esta cita representa la primera visita oficial del líder chino a la capital estadounidense en casi una década. El viaje busca dar continuidad a los acercamientos diplomáticos que ambos países iniciaron a mediados de año.

NEGOCIACIONES CLAVE

Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado en honor a Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan. La agenda bilateral incluye reuniones directas entre los equipos de trabajo de ambas naciones para abordar temas económicos y comerciales de alto impacto global.

Los temas principales de la reunión abordan:

Comercio y aranceles: Negociación sobre impuestos a las importaciones y acuerdos de exportación.

Tecnología e IA: Regulación sobre semiconductores y desarrollo de inteligencia artificial.

Tensiones geopolíticas: Diálogo sobre la estabilidad en Taiwán y el panorama global tras los conflictos en Ucrania e Irán.