Así recibió Trump a Xi Jinping, presidente de China, en su llegada a EE. UU en el marco de la Asamblea General de la ONU (Video)

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Así recibió Trump a Xi Jinping, presidente de China, en su llegada a EE. UU en el marco de la Asamblea General de la ONU (Video)
    Xi Jinping en su visita a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU. X
    Así recibió Trump a Xi Jinping, presidente de China, en su llegada a EE. UU en el marco de la Asamblea General de la ONU (Video)
    Xi Jinping en su visita a Estados Unidos en el marco de la Asamblea General de la ONU. X

El encuentro entre ambos líderes mundiales marca el inicio de una cita clave en Estados Unidos para negociar acuerdos de comercio y geopolítica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió personalmente al mandatario chino Xi Jinping a su llegada al país. El encuentro ocurrió en la Base Conjunta Andrews, en el marco de la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). La recepción contó con un despliegue militar y protocolario inusual para dar la bienvenida a la delegación asiática.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/advertencia-de-trump-sobre-uso-de-poder-militar-no-se-refiere-a-un-pais-en-especifico-eu-KP23682833

Xi Jinping visita Washington del 23 al 25 de septiembre de 2026 por invitación directa de la Casa Blanca. Esta cita representa la primera visita oficial del líder chino a la capital estadounidense en casi una década. El viaje busca dar continuidad a los acercamientos diplomáticos que ambos países iniciaron a mediados de año.

NEGOCIACIONES CLAVE

Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado en honor a Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan. La agenda bilateral incluye reuniones directas entre los equipos de trabajo de ambas naciones para abordar temas económicos y comerciales de alto impacto global.

Los temas principales de la reunión abordan:

Comercio y aranceles: Negociación sobre impuestos a las importaciones y acuerdos de exportación.

Tecnología e IA: Regulación sobre semiconductores y desarrollo de inteligencia artificial.

Tensiones geopolíticas: Diálogo sobre la estabilidad en Taiwán y el panorama global tras los conflictos en Ucrania e Irán.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-y-xi-en-su-octava-reunion-buscan-aliviar-las-tensiones-sobre-el-comercio-iran-e-ia-FP23682645

TRES DÍAS EN ESTADOS UNIDOS

La agenda diplomática contempla varios encuentros privados antes de la participación de ambos mandatarios en el pleno del organismo internacional. Las actividades concluirán con una reunión informal entre los mandatarios y un recorrido guiado por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

El seguimiento de este evento mantendrá la atención de los mercados financieros y diplomáticos internacionales durante toda la semana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Política
comercio

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump
Xi Jinping

Organizaciones


ONU

Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Brindemos

Brindemos
true

Ulises Lara y la renuncia por 1 millón de dólares
Sheinbaum informó cuánto reciben Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz de pensión por su paso por Banxico y comparó los montos con otras jubilaciones.

Exhibe Sheinbaum pensión de Ernesto Zedillo en Banxico; gana un millón 790 mil pesos al año
Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump ante la ONU, donde señaló a México como “el epicentro” de la violencia de los cárteles.

Sheinbaum revira a Trump... ‘Podría decir, difícil vivir junto a un país con alto consumo de drogas, pero no lo voy a decir’
El Frente Frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de un posible ciclón tropical. VANGUARDIA/ARCHIVO

Se aproximan Frente Frío y Huracán Polo a México; azotarán con heladas de 0 grados, lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h
La clásica crema Nivea de lata azul tiene una fórmula especialmente rica y oclusiva. Conoce para qué pieles puede ser útil y cuándo conviene evitarla.

Revelan secretos de la Crema Nivea... ¿en qué casos se debe usar y en cuáles no?
Aleks Syntek sorprendió al mostrarse sin peluquín y publicar mensajes inquietantes en redes, tras sus recientes declaraciones sobre estar “loco”.

Aleks Syntek se quitó el peluquín y publica mensajes preocupantes tras declararse loco
La representante de Saltillo agradeció el apoyo de sus seguidores durante la transmisión de los capítulos finales del programa.

¿Quién ganó Habilidad Física 100? Así le fue a la saltillense Jazmín Lira