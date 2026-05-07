Ataca Trump a Biden con una imagen creada con IA que muestra a su hijo Hunter consumiendo droga

Trump publicó la estampa en su red Truth Social, donde cuenta con 12.6 millones de seguidores, con la frase: “Una representación sumamente precisa de la Administración del ‘Dormilón Joe’ Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!”.

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este jueves a su antecesor, Joe Biden, con una imagen hecha con inteligencia artificial (IA) donde se muestra al demócrata dormido en el Despacho Oval junto a su hijo, Hunter Biden, consumiendo droga en el escritorio presidencial.

En la imagen, también aparece el expresidente Brack Obama con una caja con la palabra ‘Autopen’, pues Trump suele afirmar que Biden desconocía las órdenes que firmaba dado que su equipo usaba un bolígrafo automático para rubricarlas, una acusación que el demócrata ha negado categóricamente.

La recreación también muestra a Hillary Clinton, ex primera dama y exsecretaria de Estado, cruzada de brazos una sonrisa malévola, mientras Hunter esnifa cocaína.

El post fue replicado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en la red X, que acumulan 1.8 millones de seguidores.

Hunter Biden ha hecho pública su lucha contra la adicción a las drogas y su camino a la recuperación, apoyado por su familia y en especial su padre, que ha hablado sin tapujos sobre este capítulo complejo en su vida personal.

Trump ha tirado de la IA y los memes para promover sus ideas políticas y criticar a sus oponentes. En varias ocasiones ha causado polémica por la divulgación de ilustraciones y videos falsos que muestran a Obama siendo arrestado o representado de manera racista junto a su esposa Michelle.