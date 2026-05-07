Ataca Trump a Biden con una imagen creada con IA que muestra a su hijo Hunter consumiendo droga

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    Ataca Trump a Biden con una imagen creada con IA que muestra a su hijo Hunter consumiendo droga
    En esta imagen creada con IA y que Trump publicó en su red social Truth Social se observa a su antecesor, Joe Biden así como a su hijo Hunter a el expresidente Brack Obama y a Hillary Clinton. Truth Social
EFE
por EFE

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En la fotografía publicada en su cuenta Truth Social también el expresidente Brack Obama

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó este jueves a su antecesor, Joe Biden, con una imagen hecha con inteligencia artificial (IA) donde se muestra al demócrata dormido en el Despacho Oval junto a su hijo, Hunter Biden, consumiendo droga en el escritorio presidencial.

Trump publicó la estampa en su red Truth Social, donde cuenta con 12.6 millones de seguidores, con la frase: “Una representación sumamente precisa de la Administración del ‘Dormilón Joe’ Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/donald-trump-publica-imagen-como-jesucristo-tras-arremeter-contra-el-papa-leon-xiv-por-postura-sobre-guerra-JG19978515

En la imagen, también aparece el expresidente Brack Obama con una caja con la palabra ‘Autopen’, pues Trump suele afirmar que Biden desconocía las órdenes que firmaba dado que su equipo usaba un bolígrafo automático para rubricarlas, una acusación que el demócrata ha negado categóricamente.

La recreación también muestra a Hillary Clinton, ex primera dama y exsecretaria de Estado, cruzada de brazos una sonrisa malévola, mientras Hunter esnifa cocaína.

El post fue replicado por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en la red X, que acumulan 1.8 millones de seguidores.

Hunter Biden ha hecho pública su lucha contra la adicción a las drogas y su camino a la recuperación, apoyado por su familia y en especial su padre, que ha hablado sin tapujos sobre este capítulo complejo en su vida personal.

Trump ha tirado de la IA y los memes para promover sus ideas políticas y criticar a sus oponentes. En varias ocasiones ha causado polémica por la divulgación de ilustraciones y videos falsos que muestran a Obama siendo arrestado o representado de manera racista junto a su esposa Michelle.

$!Fotografía publicada en la cuenta oficial de la red Truth Social de Trump con la frase: Una representación sumamente precisa de la Administración del 'Dormilón Joe' Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!.
Fotografía publicada en la cuenta oficial de la red Truth Social de Trump con la frase: "Una representación sumamente precisa de la Administración del 'Dormilón Joe' Biden. Se ha causado un daño tremendo, ¡¡¡pero hemos vuelto!!!". EFE/@realDonaldTrump

Una imagen, ya eliminada, donde Trump aparecía representado como Jesucritsto provocó críticas de seguidores y detractores por igual, en medio de sus diferencias públicas con el papa León XIV por la guerra en Irán.

Antes de la elección del nuevo Santo Padre el año pasado, Trump también usó la IA para mostrarse vestido como un pontífice.

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