Ataque a un mercado en Sudán deja 28 muertos: cifra de víctimas podría aumentar

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 16 febrero 2026
    Ataque a un mercado en Sudán deja 28 muertos: cifra de víctimas podría aumentar
    Los combates entre las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) y el ejército sudanés estallaron y se convirtieron en una guerra a gran escala en todo el país en abril de 2023. ESPECIAL.

Esto ocurre mientras la guerra entre el ejército y un grupo paramilitar se acerca a su tercer año

EL CAIRO.-Al menos veintiocho personas murieron y más de una decena resultaron heridas, luego de que se registraran ataques contra un mercado en la región de Kordofán, en el centro de Sudán.

Emergency Lawyers, un grupo de derechos humanos, señaló en un comunicado que drones bombardearon un mercado en la localidad de Sudri, en la provincia de Kordofán del Norte, en un momento en que el mercado estaba lleno de civiles, “agravando la tragedia humanitaria”.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que la hija y posible heredera de Kim Jong-un podría enfrentar una lucha mortal con su propia tía, por la sucesión

“El uso repetido de drones para atacar zonas pobladas muestra un grave desprecio por la vida de los civiles y señala una escalada que amenaza lo que queda de la vida cotidiana en la provincia. Por lo tanto, exigimos un cese inmediato de los ataques con drones por ambas partes del conflicto”, decía el comunicado.

Además el grupo de derechos humanos escribió en redes sociales que drones pertenecientes al ejército atacaron el mercado el domingo.

Hace más de una semana, un dron cerca de la ciudad de Rahad, en Kordofán del Norte, impactó un vehículo que transportaba a familias desplazadas, matando al menos a 24 personas, incluidos ocho niños.

Además un día antes de ese ataque, fue atacado un convoy de ayuda del Programa Mundial de Alimentos.

Desde el 2023 que comenzaron los ataques, al menos 40 mil personas han muerto y 12 millones han sido desplazadas, según la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte los grupos de ayuda sostienen que la cifra real de muertos por la guerra podría ser muchas veces mayor, ya que los combates en zonas extensas y remotas dificultan el acceso.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo recientemente que la región de Kordofán sigue siendo “volátil y un foco de hostilidades”, mientras las partes en guerra compiten por el control de áreas estratégicas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Guerras
Muertes

Localizaciones


Sudán

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
La herencia con escrituras

La herencia con escrituras
true

Marx Arriaga, una cortina de humo en el reacomodo político-electoral de Morena
La dependencia federal prevé publicar esta semana reglas para espectáculos masivos con medidas de transparencia en precios, información previa y condiciones de compra

Profeco prepara nuevos lineamientos para conciertos tras polémica por boletos de BTS en México
La actriz de doblaje y figura histórica de la radio mexicana murió a los 107 años, dejando una huella profunda en generaciones que crecieron con su voz en series animadas y cine.

A sus 107 años, fallece Dolores Muñoz Ledo, actriz de doblaje de ‘He-Man’ y ‘Chip y Dale al rescate’
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
Autoridades capitalinas llaman a reforzar la seguridad digital mediante verificación en dos pasos y manejo responsable del código de acceso a cuentas personales

Alertan sobre seguridad en WhatsApp ante hackeos y difunde medidas para proteger cuentas
La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, sufrió un desvanecimiento durante un desfile en Ambato, Ecuador. Fue atendida de inmediato y logró recuperarse, aunque el incidente generó preocupación en redes.

¿Qué le pasó a Fátima Bosch?... Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador
Los Dolphins buscan flexibilidad financiera y nuevos ajustes estratégicos para la próxima temporada de la NFL.

¡Bombazo en la NFL!: Tyreek Hill disponible como agente libre tras salida de Dolphins