Ataque a un mercado en Sudán deja 28 muertos: cifra de víctimas podría aumentar

EL CAIRO.-Al menos veintiocho personas murieron y más de una decena resultaron heridas, luego de que se registraran ataques contra un mercado en la región de Kordofán, en el centro de Sudán.

Emergency Lawyers, un grupo de derechos humanos, señaló en un comunicado que drones bombardearon un mercado en la localidad de Sudri, en la provincia de Kordofán del Norte, en un momento en que el mercado estaba lleno de civiles, “agravando la tragedia humanitaria”.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que la hija y posible heredera de Kim Jong-un podría enfrentar una lucha mortal con su propia tía, por la sucesión

“El uso repetido de drones para atacar zonas pobladas muestra un grave desprecio por la vida de los civiles y señala una escalada que amenaza lo que queda de la vida cotidiana en la provincia. Por lo tanto, exigimos un cese inmediato de los ataques con drones por ambas partes del conflicto”, decía el comunicado.

Además el grupo de derechos humanos escribió en redes sociales que drones pertenecientes al ejército atacaron el mercado el domingo.

Hace más de una semana, un dron cerca de la ciudad de Rahad, en Kordofán del Norte, impactó un vehículo que transportaba a familias desplazadas, matando al menos a 24 personas, incluidos ocho niños.

Además un día antes de ese ataque, fue atacado un convoy de ayuda del Programa Mundial de Alimentos.

Desde el 2023 que comenzaron los ataques, al menos 40 mil personas han muerto y 12 millones han sido desplazadas, según la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte los grupos de ayuda sostienen que la cifra real de muertos por la guerra podría ser muchas veces mayor, ya que los combates en zonas extensas y remotas dificultan el acceso.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo recientemente que la región de Kordofán sigue siendo “volátil y un foco de hostilidades”, mientras las partes en guerra compiten por el control de áreas estratégicas.