Más de 30 mil personas desplazadas por el terremoto de Filipinas que dejó al menos 37 muertos

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    Más de 30 mil personas desplazadas por el terremoto de Filipinas que dejó al menos 37 muertos
    Los equipos de rescate inspeccionan un edificio dañado tras un terremoto en General Santos, Filipinas, el martes 9 de junio de 2026. AP

El terremoto, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Mindanao, la segunda isla más poblada de Filipinas, dejó cerca de 500 heridos y más de 32.000 personas desplazadas

Los equipos de rescate registraron el martes los edificios en ruinas en el sur de Filipinas para asegurarse de que no hubiera nadie atrapado, un día después de que uno de los terremotos más fuertes que ha azotado el país en medio siglo dejara al menos 37 muertos y más de 32.000 desplazados.

En las provincias del sur, cerca de donde se produjo el terremoto de magnitud 7,8 el lunes por la mañana, solo cuatro personas figuraban como desaparecidas en los registros oficiales, pero la Oficina de Defensa Civil reconoció que varios edificios derrumbados y gravemente dañados debían ser inspeccionados minuciosamente en busca de posibles supervivientes o víctimas.

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El terremoto, cuyo epicentro se localizó frente a las costas de Mindanao, la segunda isla más poblada de Filipinas, dejó cerca de 500 heridos y más de 32.000 personas desplazadas, la mayoría de las cuales huyeron a refugios de emergencia.

Muchas personas que abandonaron sus hogares temían un tsunami . En Filipinas se registraron olas de hasta 1,4 metros (4,6 pies) por encima del nivel de la marea, pero los únicos daños causados por el tsunami fueron en seis chozas sobre pilotes en una aldea costera. Olas más pequeñas llegaron a las costas de Indonesia y Palaos, e incluso tan lejos como el sur de Japón.

El terremoto dejó un rastro de destrucción, incluso en General Santos, una animada ciudad costera de más de 700.000 habitantes conocida como la capital atunera del país, donde al menos 13 personas murieron al derrumbarse edificios y a causa de la caída de escombros.

Al menos 18 personas murieron en la provincia de Sarangani, la mayoría en un deslizamiento de tierra que sepultó casas en la localidad montañosa de Glan, según Rafaelito Alejandro, de la Oficina de Defensa Civil.

Según informaron las autoridades de respuesta ante desastres, las demás muertes se registraron en las provincias sureñas de Cotabato del Sur y Davao Occidental, y en la isla de Balut.

Según una evaluación inicial del gobierno, unas 2.500 viviendas y 117 edificios e instalaciones gubernamentales resultaron dañados en varias provincias. El aeropuerto internacional de General Santos permaneció cerrado por segundo día consecutivo, lo que obligó a cancelar 63 vuelos nacionales, a excepción de los de misiones humanitarias.

Antes de que se puedan reanudar las clases, es necesario evaluar alrededor de 6.000 edificios de escuelas públicas en las provincias afectadas por el terremoto.

El terremoto se produjo el primer día de clases en todo el país tras dos meses de vacaciones de verano, y muchos de los heridos eran jóvenes estudiantes que se habían reunido con entusiasmo para las ceremonias matutinas de izamiento de la bandera.

Las autoridades han advertido que los edificios que sufrieron grietas podrían derrumbarse debido a las réplicas, algunas de ellas peligrosamente potentes.

“No podemos forzar la reapertura inmediata de las escuelas porque tenemos que garantizar la integridad de los edificios”, dijo Alejandro.

Fue el terremoto más fuerte en Filipinas desde 1976

El epicentro del terremoto del lunes se localizó en el mar, a una profundidad de 33 kilómetros (20 millas), a unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de la ciudad de Maasim, en la provincia de Sarangani.

Según Teresito Bacolcol, director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el sismo fue provocado por un movimiento en la fosa de Cotabato y fue el más fuerte desde que la misma depresión submarina desencadenara un terremoto de magnitud 8,1 que generó olas de tsunami el 17 de agosto de 1976.

Según Bacolcol, unas 8.000 personas murieron a causa del terremoto y del tsunami, cuyas olas alcanzaron entre 8 y 10 metros (26 a 33 pies) de altura y que arrasaron varias ciudades y provincias.

El instituto sismológico filipino tenía previsto conmemorar en agosto el aniversario del terremoto y tsunami de 1976 instalando marcadores para recordar a las ciudades y pueblos vulnerables la necesidad de mantener una vigilancia constante, según declaró Bacolcol a Associated Press.

Un terremoto ocurrido en 1990, que también tuvo una magnitud de 7,8, dejó más de 1.000 muertos, miles de heridos y causó grandes daños en las provincias y ciudades del norte.

El presidente Ferdinand Marcos Jr. desplegó a altos funcionarios de defensa y mitigación desde Manila para ayudar a supervisar las labores de búsqueda y rescate, la distribución de decenas de miles de paquetes de alimentos y materiales de construcción a las víctimas del terremoto, y la evaluación de los daños a puentes, carreteras y otras infraestructuras.

Estados Unidos, aliado de Filipinas por tratado, declaró que estaba coordinando con Manila y que estaba dispuesto a apoyar los esfuerzos de respuesta filipinos. Francia, Japón y Nueva Zelanda también expresaron su apoyo.

Filipinas suelen verse afectadas por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano.

El archipiélago también se ve azotado cada año por unos 20 tifones y tormentas tropicales, lo que lo convierte en uno de los países más propensos a los desastres del mundo.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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