Ataque ruso en Ucrania corta el suministro eléctrico

KIEV.-Tres personas murieron, entre ellas un niño, luego de que Rusia lanzara más de 650 drones y tres docenas de misiles contra Ucrania en un ataque a gran escala que comenzó durante la noche y se extendió pasado el amanecer del martes.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que el bombardeo golpeó hogares y la red eléctrica en 13 regiones de Ucrania, causando apagones generalizados en temperaturas gélidas.

Al mismo tiempo señaló que este bombardeo demostró la intención del presidente ruso, Vladímir Putin, de continuar con la invasión de Ucrania.

“El ataque es una señal extremadamente clara de las prioridades rusas. Un ataque antes de Navidad, cuando la gente quiere estar con sus familias, en casa, a salvo”, dijo Zelenskyy. “Un ataque, de hecho, en medio de negociaciones que se están llevando a cabo para poner fin a esta guerra. Putin no puede aceptar el hecho de que debemos dejar de matar”.

Cabe destacar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva meses presionando por un acuerdo de paz, pero las negociaciones se han atascado ante las demandas muy dispares de Moscú y Kiev.

Sin embargo, funcionarios ucranianos y europeos se han quejado de que Putin no participa con sinceridad en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos.

El enviado estadounidense Steve Witkoff dijo el domingo que había tenido conversaciones “productivas y constructivas” en Florida con representantes ucranianos y europeos. Trump fue menos efusivo el lunes, cuando dijo que “las conversaciones están avanzando”.

Reportes iniciales de los servicios de emergencia ucranianos indicaron que el niño murió en la región noroeste de Zhytomyr, mientras que un dron mató a una mujer en la región de Kiev, y Zelenskyy informó de otro civil fallecido en la región occidental de Khmelnytskyi.

Rusia lanzó 635 drones de varios tipos y 38 misiles, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas antiaéreas detuvieron 587 drones y 34 misiles, agregó.